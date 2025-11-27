Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona actua preventivament en una finca de la pujada de Sant Feliu per evitar despreniments

S’han retirat els escrostonaments de l’edifici per evitar que caiguin a la via pública

La façana de l'edifici on s'ha actuat, a la pujada de Sant Feliu.

La façana de l'edifici on s'ha actuat, a la pujada de Sant Feliu. / Aj. de Girona

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha portat a terme diferents actuacions preventives a la façana d’una finca municipal ubicada a la pujada de Sant Feliu. Concretament, s’ha retirat els escrostonaments de la façana per evitar-ne la caiguda incontrolada a la via pública i s’ha retirat l’enfiladissa provinent de la finca municipal veïna que contribuïa al deteriorament de l’edifici sobre el qual s’ha actuat, segoons un comunicat del consistori.

Aquesta actuació s’ha fet de manera preventiva arran d’un petit despreniment. Es tracta d’una finca del segle XIX de cinc plantes d’ús residencial i uns baixos que, antigament, havien acollit comerços. 

El tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana de l’Ajuntament, Sergi Font Domènech, ha destacat que “des de l’Ajuntament s’actua pel manteniment del patrimoni municipal i per la seguretat de la ciutat i aquest n’és un exemple més. L’actuació s’ha fet mentre s’està decidint el projecte futur d’aquest espai”.

