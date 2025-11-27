Girona perd des d'avui un espai on hi aparca un centenar de vehicles gratuïtament
L'Ajuntament compleix una sentència que l'obliga a impedir el pas a una parcel·la en litigi amb una família sobre la seva titularitat
L'Ajuntament de Girona ha complert amb la sentència judicial que li ordenava impedir el pas a l'interior del denominat "Triangle del Ter", un espai de terra darrere de l'Auditori-Palau de Congressos i a tocar del pont de Fontajau, on fins ara hi aparcaven un centenar de vehicles gratuïtament. Aquest dijous al matí s'han posat els blocs de formigó a tot el perímetre del solar que ressegueix el riu Ter. Tot plegat enmig d¡un litigi sobre la propietat d'aquesta parcel·la amb diversos contenciosos oberts entre l'Ajuntament i la família Masó-Bru.
La idea de l'Ajuntament es presentar una demanda civil per tal que determini de qui és definitivament el terreny. Fonts municipals han indicat que la demanda es presentarà abans d'acabar l'any o a inicis de l'any vinent i que demanaran la retirada dels blocs de formigó cautelarment, si s'admet a tràmit aquesta demanada.
No és la primera vegada que es viu una situació similar ja que a finals de l’any 2019 la parcel·la ja es va tancar durant prop de dos anys pel mateix conflicte. L’origen del litigi es remunta una dècada enrere i té a veure amb la titularitat del solar, a partir de documentació del Registre de la Propietat i de mapes antics que mostren com ha anat variant el curs del riu i el seu entorn. La família sosté que la finca és seva i reclama que s’executi l’expropiació de la parcel·la, perquè considera que va quedar perjudicada arran d’un canvi de qualificació urbanística al Pla General d’Ordenació Urbana. La normativa li permetria formular aquesta reclamació en aquest cas.
A més, la família Masó-Bru defensa que se l’ha de compensar per responsabilitat patrimonial, ja que l’Ajuntament ha utilitzat el solar per a diversos esdeveniments, com ara la instal·lació del circ durant les Fires de Girona. Els successius governs municipals, però, han mantingut sempre que el terreny és públic i que, per tant, no han de pagar cap indemnització ni cap expropiació.
