Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe

L'N-II va patir restriccions de circulació durant més de tres hores

Carles Mancebo

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un gos va irrompre aquest dimecres a la tarda a la variant de Girona i va acabar provocant un xoc entre un tràiler i un cotxe. L’accident va obligar a tallar la via i va generar restriccions de circulació durant més de tres hores.

El sinistre es va produir cap a un quart de sis de la tarda i hi van quedar implicats un vehicle pesant i un cotxe. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l’accident es va saldar amb un únic ferit lleu. L’incident va mobilitzar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, efectius del SEM i dels Bombers.

Tot i la virulència del xoc, cap dels ocupants va quedar atrapat. La maniobra de retirada del tràiler -que va fer tisora i va quedar travessat a la calçada- va concentrar les tasques més complexes.

Convé recordar que la circulació de vehicles pesants de més de 26 tones està prohibida a l’N-II en el tram comprès entre la Jonquera i Fornells de la Selva, fet que inclou la variant de Girona.

El tràiler accidentat a la variant de Girona

El tràiler accidentat a la variant de Girona / Carles Mancebo

Tall per la retirada

El tall de l’N-II va obligar a desviar el trànsit cap a l’AP-7 fins a dos quarts de set del vespre, quan es va habilitar un carril amb pas alternatiu. Tanmateix, a partir de les set la via es va tornar a tallar fins a gairebé tres quarts de nou per permetre la retirada definitiva del camió amb l’ajuda d’una grua i dels Bombers.

La circulació es va normalitzar un cop el vehicle pesant va ser retirat.

