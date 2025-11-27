Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe
L'N-II va patir restriccions de circulació durant més de tres hores
Un gos va irrompre aquest dimecres a la tarda a la variant de Girona i va acabar provocant un xoc entre un tràiler i un cotxe. L’accident va obligar a tallar la via i va generar restriccions de circulació durant més de tres hores.
El sinistre es va produir cap a un quart de sis de la tarda i hi van quedar implicats un vehicle pesant i un cotxe. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l’accident es va saldar amb un únic ferit lleu. L’incident va mobilitzar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, efectius del SEM i dels Bombers.
Tot i la virulència del xoc, cap dels ocupants va quedar atrapat. La maniobra de retirada del tràiler -que va fer tisora i va quedar travessat a la calçada- va concentrar les tasques més complexes.
Convé recordar que la circulació de vehicles pesants de més de 26 tones està prohibida a l’N-II en el tram comprès entre la Jonquera i Fornells de la Selva, fet que inclou la variant de Girona.
Tall per la retirada
El tall de l’N-II va obligar a desviar el trànsit cap a l’AP-7 fins a dos quarts de set del vespre, quan es va habilitar un carril amb pas alternatiu. Tanmateix, a partir de les set la via es va tornar a tallar fins a gairebé tres quarts de nou per permetre la retirada definitiva del camió amb l’ajuda d’una grua i dels Bombers.
La circulació es va normalitzar un cop el vehicle pesant va ser retirat.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Sabies que a la platja de les barques de l'Escala hi pots trobar un vestigi de les guerres napoleòniques?
- Dos formatges gironins, entre els millors del món
- Rebel·lió als instituts escola catalans contra l’ordre de fer classe totes les tardes