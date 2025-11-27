Josep Calbó guanya les eleccions al rectorat de la UdG amb un 57% dels vots
La participació en els comicis frega el 80%
El catedràtic de Física Josep Calbó ha guanyat les eleccions al rectorat de la Universitat de Girona per un 57% dels vots. Aquest dijous al vespre s'han anunciat els resultats dels comicis que s'han fet de forma telemàtica al llarg de la jornada. El segon candidat amb més vots ha estat Albert Ruda, amb un 26,11% dels vots i per últim, José Manuel Fernández amb un 11,02%. Com que Calbó ha aconseguit més de la meitat dels vots, es converteix en rector i no caldrà fer una segona volta. La participació de les eleccions ha arribat al 79,6%. El col·lectiu que més hi ha participat és el personal docent i investigador, amb un 90,47% de la gent que ha votat i, per contra, només han votat un 13,04% dels estudiants.
