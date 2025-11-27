L'enderroc de l'edifici desocupat del carrer Tomàs Mieres de Girona es farà a finals de la setmana vinent
L'immoble, que havia estat motiu de diversos conflictes, es va desallotjar el 6 d'octubre pel mal estat de la finca
L'enderroc del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona començarà la setmana vinent. L'immoble, que havia estat motiu de queixes veïnals per diversos conflictes, està en mal estat i va ser desallotjat el 6 d'octubre. Hi vivien 25 persones. L'Ajuntament estava a l'espera d'obtenir el permís d'Adif per poder tirar endavant l'enderroc. Aquesta autorització era necessària perquè la casa, situada al xamfrà amb el carrer santa Eugènia, està fregant les vies del tren. Des del desalltjament, la finca està tapiada en totes les obertures de la part baixa i encerclada per tanques per impedir el pas de persones i evitar que possibles despreniments de la façana puguin fer mal algun vianant o vehicle.
L'Ajuntament hauria volgut enderrocar la finca immediatament després del desallotjament però quedava aquest darrer pas burocràtic que ja ha arribat, tal com ha avançat Ràdio Girona i ha confirmat aquest diari.
Als darrers mesos hi havia hagut moltes queixes veïnals vinculades a aquest edifici en relació amb problemes d’inseguretat, sorolls i baralles. Es va arribar a muntar un dispositiu policial especial a la zona amb presència permanent d'agents amb uniforme i de paisà. També es van retirar els bancs de l'entorn per evitar acumulacions de persones. El dia del desallotjament, hi vivien unes 25 persones.
LAjuntament ja té acordat amb la propietat que amb el permís d'Adif sota el braç l'enderroc es farà ràpidament. Els propietaris assumiran el cost de la demolició.
Per què es van abandonar?
L'edifici es va abandonar fa uns anys després que el Pla General que es va aprovar el 2002 dibuixés una franja de protecció a l'entorn de les vies del tren i considerés que diferents construccions i habitatges d’anar a terra. Per aquest motiu, van quedar deshabitats i, poc a poc es van anar degradant. Els locals comercials als baixos també van abaixar les persianes. A l'immoble de Tomàs Mieres hi havia una botiga d’objectes de decoració i d’interiorisme. Temps després hi van entrar ocupes.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral