Dos metges creen a Vilablareix un espai per millorar la qualitat de vida de les persones autistes i amb TDAH
Compta amb mil metres quadrats amb aules d'estimulació multisensorial i un jardí per fer teràpia amb gossos
Els metges gironins Maria Jiménez i Gerard Virolés són els impulsors de la Fundació JP, que ha posat en marxa un projecte per millorar la vida de persones amb un trastorn del neurodesenvolupament, sobretot Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH), i les seves famílies. L'entitat ha engegat l'activitat a Vilablareix en un espai de gairebé mil metres quadrats. Disposa d'un equip d'una desena de professionals de diferents disciplines que actualment atenen més d'una trentena d'usuaris. La Fundació ofereix serveis i programes educatius que abasten el diagnòstic i la inserció a la vida laboral i adulta, passant per l'orientació a les famílies, l'acompanyament i el tractament.
El gruix de l'activitat es fa a l'Espai JP, una casa situada en un entorn naturalitzat i pacificat que han rehabilitat amb la voluntat de convertir-la en un centre de referència en el diagnòstic i la teràpia dels trastorns del neurodesenvolupament. Han adaptat tots els espais creant aules d'estimulació multisensorial i d'integració sensorial, a part d'un ampli jardí que permet, entre altres accions, fer-hi teràpia amb gossos.
La Fundació JP s'ha creat com una entitat sense afany de lucre fruit de la motivació personal dels seus fundadors perquè els seus fills estan diagnosticats amb TEA i TDAH. Segons exposen en un comunicat, durant anys Maria Jiménez i Gerard Virolés han hagut de cobrir les necessitats dels dos menors visitant diferents especialistes i això ha comportat nombrosos desplaçaments i ha afectat directament a la conciliació laboral i familiar.
Per evitar que altres famílies hagin de passar pel mateix, durant els dos últims anys han estat treballant per dissenyar la manera més còmoda de donar suport i acompanyar de manera integral les persones neurodivergents des del diagnòstic fins a la inserció a la vida adulta. Així és com ha nascut la Fundació JP, associació que porta en el seu nom les inicials dels dos fills dels fundadors: Jan i Pere. L'Espai JP atén persones de totes les edats i està obert matí i tarda de dilluns a divendres. Els caps de setmana són per a tallers i altres activitats de lleure.
Maria Jiménez, fundadora i presidenta de la Fundació JP, ha explicat que pensant en la situació particular dels seus fills, van començar a pensar quina seria la manera "ideal" de cobrir totes les seves necessitats de la manera més accessible possible, des del diagnòstic fins a la vida adulta: "Va ser el punt de partida del nostre projecte i des d'aleshores hem treballat per reunir un equip coordinat i multidisciplinari que ofereix un munt de serveis que estiguin a l'abast de tothom". "Volem millorar la qualitat de vida de les persones amb neurodesenvolupament i ho fem acompanyant-les amb el cor i alhora amb ciència en espais dissenyats per trobar el benestar, fomentant l'aprenentatge", ha afegit.
Jiménez assenyala que l'espai de Vilablareix és un centre "únic" i que es diferencia pel conjunt d'espais i per tot el que ofereix: "Promovem una societat inclusiva i diversa amb eines com la professionalitat, la sensibilitat i l'empatia. Amb el nostre projecte volem que cap família de Girona o d'on sigui se senti sola davant qualsevol sospita o diagnòstic".
Un espai inclusiu, acollidor i pioner
L'activitat de la Fundació JP està centralitzada en l'anomenat Espai JP. Ubicat a la zona sud de Vilablareix, té una superfície propera al miler de metres quadrats, comptant l'interior i també un ampli jardí. Disposa d'una consulta mèdica on treballa l'equip de psiquiatria i neurologia, així com una zona per a intervencions individuals o grupals.
L'àrea de suport acadèmic està destinada a la millora del rendiment dels usuaris a partir de determinades tècniques d'estudi, habilitats organitzatives i adaptació de material. Compta també amb una unitat d'ocupació, que té com a objectiu l'adquisició d'habilitats per a la vida adulta autònoma, sigui activitats d'oci o l'acompanyament en la inclusió laboral.
L'aula multisensorial de l'Espai JP permet treballar la interacció dels usuaris amb el medi i la relaxació mitjançant diferents experiències sensorials agradables i controlades. S'hi afegeix l'espai d'integració sensorial, on els terapeutes ajuden a millorar l'adaptabilitat de l'entorn.
L'exterior està pensat per afavorir l'aprenentatge, el joc i la relaxació. A la part central hi ha una zona de joc lliure d'obstacles ideat perquè els infants puguin jugar i moure's amb seguretat, fomentant l'autonomia i l'exploració. Aquesta part està equipada també amb elements de fusta. S'hi suma un espai de taules per a les activitats a l'aire lliure i un espai sensorial que presenta un camí de textures que estimulen les sensacions als peus.
El projecte d'aquesta part de l'Espai JP, que acabarà durant el 2026, també compta amb la construcció d'un porxo amb hamaques i gronxadors; una plantació amb plantes aromàtiques per fomentar la connexió amb la natura, un hort adaptat i un espai respir, ideat perquè les famílies es relaxin, desconnectin i comparteixin un moment de tranquil·litat.
La Fundació JP ha començat l'activitat oferint serveis i activitats amb l'objectiu principal d'acompanyar aquelles persones amb un trastorn del neurodesenvolupament, en especial el TEA i el TDAH, i també a les seves famílies. Des del diagnòstic, la formació i l'orientació familiar, passant per serveis especialitzats en psicologia i logopèdia.
També fomenta el suport acadèmic i teràpies assistides amb gossos per millorar la qualitat de vida i el desenvolupament personal. L'entitat treballa amb la intenció a curt termini d'ampliar i potenciar les propostes. Actualment, està dissenyant programes d'activitats de lleure i extraescolars inclusives per ajudar a la interacció social i al desenvolupament d'habilitats i cada vegada vol potenciar més la inserció laboral i al pas a la vida adulta dels usuaris.
En aquest sentit, els professionals de la Fundació JP preveuen utilitzar una metodologia de treball amb suport amb la finalitat d'acompanyar les persones i ajudar-les perquè la seva inclusió en el món laboral sigui tan exitosa com sigui possible. El Programa de Vida Adulta està ideat per a un acompanyament efectiu en el desenvolupament personal i en l'adquisició de competències bàsiques i quotidianes perquè la persona sigui el màxim d'autònoma i independent possible en el dia a dia.
La Fundació ha inaugurat aquest dijous les instal·lacions. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha assenyalat que l'Espai JP "és una eina concreta per avançar cap a una societat més justa, més amable i més diversa". L'alcaldessa de Vilablareix, Maite Tixis, ha expressat que per al municipi "és un orgull" acollir un projecte que posa al centre les persones autistes i amb TDAH.
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L’economista Xavier Sala i Martín, sobre els salaris baixos a Espanya: “Mentre la productivitat vingui dels immigrants, no pujaran”
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Catalunya es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral