Multats amb 300 euros per protestar enmig de la cavalcada de Girona perquè hi havia gent pintada de negre
El col·lectiu Cacau i Gratitud anima la gent a presentar denúncies contra el racisme que apunten que hi Va haver aquell dia
El denominat col·lectiu Cacau i Gratitud ha convocat un acte de protesta per "denunciar la pràctica racista i ofensiva del Blackface" a la cavalcada de Girona que consisteix en una caricaturització de les persones negres pintant a persones que no ho són. A més, ha fet públic que dues persones que la cavalcada del gener del 2025 van protestar enmig de la gent - on hi havia desenes de nens esperant el pas dels Tres Reis d'Orient- van rebre una multa de 300 euros mentre repetien la consigna “Per una cavalcada sense racisme.” Aquella tarda es van viure moments de tensió mentre es repetien els crits. Algunes famílies recordaven que aquell moment no era l'adequat per la reivindicació perquè hi havia nens que estaven sentint les consignes fins que van aparèixer els Mossos d'Esquadra.
Segons el col·lectiu, "la resposta institucional va arribar a través dels Mossos d'Esquadra que van envoltar les persones participants, van requisar pancartes i van identificar dues persones en un clar intent d’intimidació cap a la protesta antiracista". "Mesos després, les persones identificades van rebre sancions d’un import de 300 euros per persona, en base a la llei mordassa, reprimint així el fet d’alçar la veu contra el que és innegable: caricaturitzar la negritud amb persones que no ho són, en un context de violència i discriminació normalitzada contra aquest col·lectiu, és Racisme", apunten en un comunicat.
L'entitat que agrupa persones negres de les comarques gironines ha agrupat ara més de 20 entitats gironines i mig centenar de persones perquè "es personin el dimarts 2 de desembre de davant de la Casa de la No Discriminació de Girona", la nova oficina de l’Ajuntament, per" interposar denúncies contra el racisme" durant aquella cavalcada.
A parer del col·lectiu aquestes sancions "suposen un nou exercici de violència per part d’un govern municipal que abandera el racisme i una Generalitat que sanciona la protesta contra aquesta discriminació". I recorden converses i compromisos no complerts des de l’any 2023 per part del govern municipal. Amb la consigna “Ni Pintats, Ni silenciats”, denuncien les temptatives de l’Ajuntament de silenciar les protestes mitjançant mecanismes d’intimidació i sanció.
Davant d’aquest situació, Cacau i Negritud "exigeix a l’Ajuntament, com a institució responsable, que acabi amb el racisme a la cavalcada, que compleixi amb els drets dels infants negres de la ciutat posant fi a la caricaturització de les persones negres a la cavalcada". "Exigim, així mateix, a la Generalitat, que retiri les sancions imposades contra la protesta antiracista", finalitzen.
