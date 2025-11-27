El Projecte Rossinyol arrenca a Girona amb 72 estudiants
Aquest projecte de mentoria per aquest curs 2025-2026 tindrà una durada de sis mesos i té com a finalitat afavorir la inclusió i la integració social de l’alumnat nouvingut mitjançant l’ús de la llengua catalana i el coneixement de la ciutat
La 17a edició del Projecte Rossinyol ha arrencat aquest dijous a Girona amb 72 participants: 36 alumnes de primària i secundària i 36 estudiants universitaris que faran de mentors. El programa, impulsat per la Universitat de Girona (UdG) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, té com a objectiu afavorir la inclusió i la integració social de l’alumnat nouvingut a través de l’ús de la llengua catalana i del coneixement de la ciutat.
El projecte es basa en el voluntariat d’estudiants universitaris que al llarg de tot el curs acompanyen un alumne o alumna d’una escola o institut de la ciutat, amb qui es troben periòdicament per compartir activitats de lleure, culturals i educatives.
El projecte, que tindrà una durada de sis mesos, compta amb la participació dels centres Escola Pla de Girona, Escola Montfalgars, Escola Carme Auguet, Escola Àgora, Escola Josep Dalmau i Carles, Escola Santa Eugènia, Escola Pericot, Escola Cassià Costal, Escola Taialà, Institut Jaume Vicens Vives, Institut Santiago Sobrequés i Vidal, Institut Narcís Xifra i Masmitjà, Institut Montilivi, Institut Ermessenda de Girona, Institut Carles Rahola, Institut Santa Eugènia i la Universitat de Girona.
Durant aquest període, mentors i mentorats compartiran vivències, intercanviaran tradicions i cultures dels diferents països d’origen de l’alumnat, descobriran nous racons de la ciutat, milloraran la seva competència en català i participaran en activitats als barris i al conjunt de la ciutat.
L'inici del curs 2025-2026 s’ha oficialitzat en un acte al Centre Cultural La Mercè, presidit per la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergés, i per la vicerectora de Territori i Compromís Social de la UdG, Sílvia Llach.
“Gràcies al projecte de mentoria Rossinyol, els alumnes que arriben nous a la ciutat troben un acompanyament que els facilita la llengua, les relacions i la descoberta de la nostra cultura, afavorint que se sentin part de Girona i del país. És una experiència on totes les parts hi guanyen, perquè la mentoria es converteix en un intercanvi real d’aprenentatges. Les persones mentores també s’enriqueixen: entren en contacte amb noves realitats i mirades que amplien perspectives i ens fan créixer com a societat”, ha subratllat la regidora Queralt Vila Vergés, en un comunicat.
El Projecte Rossinyol, d’integració social, cultural i lingüística de l’alumnat nouvingut, és present a tots els barris i s’emmarca en les polítiques educatives i d’inclusió social que impulsa l’Ajuntament de Girona com a Ciutat Amiga de la Infància.
