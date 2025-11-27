El PSC de Girona reclama protegir la Devesa i demana un informe jurídic sobre els usos del parc
Els socialistes alerten que "la compactació del sòl i els usos intensius posen en risc l’arbrat i la seguretat", i exigeixen al govern que "revisi els usos abans de parlar de talar centenars de plàtans"
Redacció
El grup del PSC a l'Ajuntament de Girona ha expressat la seva “profunda preocupació” per l’estat de la Devesa després que aquest 2025 hagin caigut dos plàtans de grans dimensions i s’hagi mort per sequera un castanyer d’índies catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Segons els socialistes, “mai havien caigut arbres tan seguits”, un fet que consideren “un avís clar que cal canviar la manera de gestionar el parc”.
La Devesa està protegida com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de jardí històric, fet que obliga l’Ajuntament a extremar-ne la preservació. Tot i això, el PSC acusa el govern municipal de permetre “vulneracions de la normativa urbanística i ambiental vigent”, tant pel que fa als usos autoritzats com a les mesures de protecció de l’arbrat.
El grup assenyala que la manca de reg adequat, els usos intensius del parc sense mesures de protecció efectives, la compactació del sòl per tràilers i estructures pesants, i l’edat avançada de part de l’arbrat “estan deteriorant seriosament la salut dels plàtans i incrementant el risc per als usuaris”. Recorden que tant el Pla de gestió de l’arbrat com els informes mensuals de l’empresa Árbol, Investigación y Gestión SL fa anys que alerten d’aquesta problemàtica.
En aquest context, el PSC ha criticat les declaracions del govern sobre la “valentia per tallar arbres”. La portaveu socialista, Bea Esporrín, ha afirmat que “la valentia que cal avui no és anunciar que es poden talar 500 plàtans, sinó assumir responsabilitats per la inacció de dècades i prendre mesures per fer compatibles la seguretat de les persones amb la vitalitat dels plàtans”.
Petició d’un informe jurídic
El grup municipal ha registrat una sol·licitud formal perquè els serveis jurídics municipals elaborin un informe que aclareixi si els usos actuals del parc —fires, mercat setmanal, atraccions, concerts, curses i altres activitats— compleixen el PGOU, el Pla d’Usos de la Devesa, el Pla de gestió de l’arbrat i la legislació urbanística i patrimonial. També demanen definir quins criteris han de guiar les autoritzacions futures i si, amb el marc normatiu actual, es poden continuar permetent activitats intensives o cal aplicar limitacions fins que la planificació s’actualitzi.
Per tramitar la petició, cal la signatura d’un terç del Plenari (9 regidors). Per això, el PSC ha instat algun membre del govern a subscriure la sol·licitud, atesa la seva “importància per garantir la seguretat i la protecció del BCIN”.
Els socialistes remarquen que la revisió és especialment necessària ara que l’Ajuntament està elaborant una nova ordenança que manté el mercat bisetmanal a la Devesa i que el 2026 caldrà aprovar les bases d’autorització de les Fires de Sant Narcís, que inclouen atraccions i estructures de gran tonatge “situades just al costat d’on han caigut els dos plàtans aquest any”.
Un Pla d’Usos desfasat
El PSC recorda que el Pla d’Usos de la Devesa, aprovat el 2010 i amb una vigència estimada de dotze anys, “ha quedat obsolet”, ja que no recull tots els usos actuals ni les modificacions urbanístiques posteriors. A més, lamenten que el Pla Especial del Parc, previst al PGOU per regular els usos temporals i restaurar l’espai com a parc urbà, “no s’hagi desplegat ni actualitzat”.
Pel que fa a la normativa urbanística, el grup destaca que el PGOU només permet als parcs i jardins urbans usos vinculats al lleure i l’esbarjo, i que la instal·lació de fires, circs i atraccions només es pot autoritzar si no es malmeten els espais enjardinats i si el trànsit rodat i l’aparcament no superen el 10% de la superfície del parc.
“No pot ser que es miri cap a una altra banda mentre el sòl es compacta, els plàtans pateixen i el risc augmenta”, ha advertit Esporrín.
La portaveu ha conclòs que “abans de parlar de talar centenars de plàtans, cal ser valents per prendre mesures reals, adaptar la normativa i cuidar la Devesa perquè continuï sent un espai segur i exemplar per a Girona”.
