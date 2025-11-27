Salt encendrà els llums de Nadal el 5 de desembre amb una xocolatada popular
Un cop els llums estiguin en marxa, la Black Music Big Band oferirà una actuació al passeig Ciutat de Girona
Redacció
Salt encendrà l’enllumenat de Nadal el proper dijous 5 de desembre amb un acte obert a la ciutadania al passeig Ciutat de Girona. La celebració començarà a les 6 de la tarda amb una xocolatada popular gratuïta, que farà d’avantsala a l’encesa oficial de la il·luminació nadalenca, prevista cap a les 18.30 hores. Un cop els llums estiguin en marxa, la Black Music Big Band oferirà una actuació que repassarà ritmes de soul i funk.
L’empresa encarregada del manteniment de l’enllumenat públic ja ha enllestit la instal·lació de la decoració nadalenca, que aquest any arribarà a una vintena de carrers i places amb més de 170 elements ornamentals. L’Ajuntament vol estendre l’ambient de Nadal a tots els barris. Les façanes del Mercat Municipal i de la Casa de la Vila s’han decorat amb estels, una figura que també presidirà el carrer Doctor Fleming amb tres grans punts de llum.
El passeig Ciutat de Girona, el carrer Àngel Guimerà i les places de la Vila, Verdaguer i de Pau Casals comptaran amb més de 600 metres de cable amb bombetes LED. En altres zones, els fanals s’aprofitaran per penjar-hi la decoració, com als carrers Moreneta, un tram de Major, Marquès de Camps, Manuel de Falla o Francesc Macià. En alguns trams d’aquest últim carrer i al d’Elisenda de Montcada s’hi han instal·lat conjunts de cercles de colors amb diferents combinacions cromàtiques.
A la plaça del Veïnat, diversos arbres quedaran il·luminats amb fils de llum, mentre que les rotondes d’entrada al municipi, com les de Països Catalans i del Tren d’Olot, mostraran la inscripció Bones Festes. En aquesta última rotonda també s’hi ha col·locat un regal gegant en tres dimensions.
“Fem un Salt al Nadal"
El dissabte 13 de desembre el passeig Ciutat de Girona acollirà la jornada “Fem un Salt al Nadal”, que es farà de 10 a 14 hores i de 16.30 a 19.30 hores. L’espai es transformarà en el centre de les activitats nadalenques del municipi, amb tallers, espectacles, jocs gegants i la tradicional festa del Tió.
Al matí, el Mercat de les AFA’s oferirà joguines, contes i roba de segona mà. A les 11 hores hi haurà una xocolatada popular seguida d’una subhasta de productes de les associacions de famílies. També es faran tallers com “Fes la teva garlanda de Nadal”, amb places limitades, i activitats de manualitats a càrrec de Kids&Us Salt. A les 12 hores està previst l’espectacle infantil de Jordi Tonietti.
A la tarda hi haurà tallers familiars que inclouran la creació d’un mòbil de Nadal, el Pot de Rudolf, activitats de manualitats per als més petits i un taller de pintacares. A les 18.30 hores se celebrarà la Gran Festa del Tió, que culminarà amb la tradicional cagada del Tió.
Durant tota la jornada s’habilitarà un photocall de Nadal i un espai de jocs gegants. L’esdeveniment, organitzat amb la col·laboració de la Coordinadora d’AFA’s de Salt, vol reforçar la cohesió comunitària i consolidar el municipi com a punt de trobada durant les festes.
