PORTES OBERTES
'Signem Girona', un projecte de l'Associació Gironina de Sords
El projecte vol acostar la ciutat de Girona a les persones sordes mitjançant la llengua de signes catalana
Mar Nadal Cortés *
"Signem Girona" és una iniciativa que fa tres anys impulsem des de l’Associació Gironina de Sords amb molta dedicació i que té un únic propòsit: acostar la ciutat de Girona, la seva història, el seu patrimoni i les seves llegendes a les persones sordes mitjançant la llengua de signes catalana.
La idea va sorgir de la necessitat real que veiem cada dia a l’AGS. Girona és una ciutat plena d’encant i de racons amb història, però la major part d’aquest coneixement continua arribant només en formats escrits o orals. Per a les persones sordes, sobretot per les que signen com a primera llengua, moltes d’aquestes informacions queden simplement fora del seu abast. Ens trobàvem sovint explicant als companys detalls sobre monuments, carrers o personatges rellevants perquè no hi havia cap recurs adaptat. A partir d’aquí vam començar a pensar que potser podíem fer alguna cosa més que comentar-ho entre nosaltres.
El projecte el formem un petit equip: diverses persones sordes que s’encarreguen del contingut signat, una lingüista especialitzada en llengua de signes catalana que vetlla per la qualitat lingüística, i una intèrpret que ens dona suport en tot allò que requereix coordinació amb institucions, entitats i equipaments culturals. Entre tots, intentem produir vídeos clars i accessibles, però sense perdre la calidesa i el vincle personal amb la ciutat.
Fins ara hem completat tres edicions del projecte i ja comptem amb 75 vídeos. En cadascuna hem anat ampliant continguts: espais emblemàtics com la Catedral, Sant Fèlix o les muralles, però també carrers amb història, personatges gironins que han deixat empremta i algunes de les llegendes més estimades. El nostre objectiu sempre ha estat explicar Girona amb les mans, de manera directa i propera, tal com ho faríem en una conversa amb qualsevol persona que ens preguntés per la ciutat.
La resposta ha estat molt positiva, tant dins de la comunitat sorda com entre professionals del sector turístic. Això ens ha animat a mirar més enllà i començar a pensar en altres municipis de la demarcació de Girona, perquè cada poble té les seves històries i creiem sincerament que també mereixen ser accessibles en llengua de signes.
Ara mateix ens trobem en un punt important del camí. Des de l’Associació Gironina de Sords ens agradaria que aquest projecte no quedés només en la difusió dels vídeos a internet i xarxes socials, els podeu trobar al nostre canal de YouTube (@associaciogironinadesords7696), sinó que pugui tenir una presència real a la ciutat. El nostre somni i també la necessitat que detectem: instal·lar codis QR al costat dels monuments i espais més significatius. Aquests codis portarien directament al vídeo en LSC, de manera que qualsevol persona sorda que visiti Girona podria accedir a la mateixa informació que la resta, sense haver de fer cap consulta prèvia ni dependre d’altres persones.
Pensem que és una acció relativament simple però amb un gran efecte en la inclusió i la visibilitat de la llengua de signes catalana. A més, representa una forma de demostrar que l’accessibilitat no és només una qüestió tècnica, sinó un dret cultural i una forma d’obrir les portes del patrimoni a tothom.
*Mar Nadal Cortés és vocal de l'Associació Gironina de Sords
