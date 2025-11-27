Vistiplau definitiu al planejament urbanístic de Girona vinculat al nou Trueta
L'aval tanca el darrer tràmit per tirar endavant la modificació que implica traslladar el parc Jordi Vilamitjana
La Comissió d'Urbanisme de Catalunya ha donat el vistiplau definitiu al planejament de Girona vinculat al Campus de Salut i el nou Trueta. La modificació urbanística s'ha hagut d'elevar a la comissió de Catalunya perquè afecta zones verdes. L'aval tanca el darrer tràmit perquè l'ajuntament tiri endavant el planejament, que implica traslladar el parc Jordi Vilamitjana. Tot aquest sector, a tocar de Salt, suma més de 121.000 metres quadrats. D'aquests, 16.650 es destinaran al futur campus. La resta es reparteixen entre el nou parc fluvial que es farà al costat de la riera Masrocs i l'espai que ocupa actualment el parc (on es permetran aixecar uns 400 habitatges). El canvi de planejament s'ha vist envoltat de polèmica per l'oposició veïnal.