Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà

Els tres conductors implicats resulten ferits lleus i la circulació ferroviària es reprèn un cop retirat el vehicle

El vehicle, enmig de les vies del tren després del xoc múltiple a Celrà. / Bombers de la Generalitat

Tony Di Marino

Celrà

Un cotxe ha caigut aquesta tarda a les vies del tren a Celrà després d’un xoc entre tres vehicles a la C-66. L’avís de l’accident s’ha rebut a les 18.19 hores. Segons els Bombers, el turisme ha sortit de la carretera i ha baixat per un desnivell fins a quedar aturat sobre la infraestructura ferroviària.

El SEM ha atès els tres conductors, tots amb lesions lleus. Els tècnics d’Adif han revisat la línia i, a les 18.56 hores, han autoritzat la represa de la circulació ferroviària. Els Mossos han gestionat el trànsit i han obert diligències per aclarir les causes del sinistre.

