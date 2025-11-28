Un cotxe s'encasta contra un semàfor al centre de Girona
El vehicle ha sortit de la via a l’avinguda Jaume I
Un cotxe s'ha encastat contra un semàfor aquest divendres, cap a un quart de sis de la matinada, al centre de Girona. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per l’avinguda Jaume I i ha acabat destrossant el senyal de trànsit. Segons fonts municipals, no s’han registrat altres afectacions. La Policia Municipal de Girona ha aixecat l’atestat dels fets.
