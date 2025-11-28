Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Denuncien el camioner implicat en l'accident de la variant de Girona per circular-hi malgrat la prohibició

El tràiler va xocar dimecres contra un cotxe després de la irrupció d'un gos a l'N-II

Vídeo: Un gos irromp a la variant de Girona i provoca el xoc entre un tràiler i un cotxe

Carles Mancebo

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els tràilers -vehicles o conjunts de vehicles de mercaderies de més de 26 tones—-tenen prohibit circular per la Nacional II al seu pas per les comarques gironines, entre la Jonquera i Fornells de la Selva, és a dir, pels trams que no estan desdoblats. Tot i això, encara hi ha transportistes que incompleixen la normativa i acaben denunciats.

Això és el que ha passat amb el camió implicat en l’accident de trànsit que dimecres va col·lapsar la variant de Girona. El tràiler, arran de la irrupció d’un gos a la via, va xocar amb un turisme i va provocar restriccions i talls durant més de tres hores al vespre i a la nit.

El xofer ha estat denunciat pels Mossos d'Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) per circular per aquest tram, on té l’accés prohibit, confirma el cos policial. Es tracta d’una denúncia administrativa que, des que la mesura va entrar en vigor el 2013, es considera una infracció molt greu i comporta una multa de 500 euros. Aquesta prohibició es va aprovar després d'anys d'alta sinistralitat mortal a l'N-II al seu pas per la província de Girona.

