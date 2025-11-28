Girona assessorarà famílies i llars voluntàries de la ciutat sobre com reduir les deixalles que generen en el dia a dia
Estalviar envasos, reutilitzar i consumir allò necessari: l'exemple d'una casa de Montjuïc amb un 70% menys de residus
L'Ajuntament de Girona assessorarà famílies i llars voluntàries de la ciutat sobre com poden reduir les escombraries que generen en el dia a dia. Ho farà conjuntament amb l'entitat Rezero, amb l'objectiu d'arribar a diferents barris i tipologies d'habitatges (famílies amb fills, jubilats, estudiants...). El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, diu que a banda de reciclar "més i millor", cal incidir en què "allò clau és generar menys residus". I de fet, a la ciutat ja hi ha exemples d'aquesta filosofia. Com el d'una parella amb tres criatures que viu a Montjuïc i que genera fins a un 70% menys de deixalles en comparació amb una família tipus. La fórmula: estalviar envasos, reutilitzar, evitar el supermercat i consumir allò que és necessari.
A la cuina, l'arròs i els llegums estan dins de pots de vidre. I en un calaix, hi ha tot de túpers que fan servir quan han d'anar a comprar producte fresc. Estalvien tots els envasos que poden o en compren de mida gran -per exemple, els dels productes de neteja- i al jardí hi ha un compostador on llancen l'orgànica. Fins i tot, en un racó del garatge hi tenen una caixa amb cucs que mengen peles de fruita i generen adob.
Marcel Llavero i Blanca Racionero tenen 32 i 33 anys. Viuen en una casa del barri de Montjuïc amb tres criatures -una d'elles, d'acollida- i han fet de la reducció dels residus una filosofia de vida. "Ho fem per coherència amb el discurs que defensem, perquè socialment i col·lectiva cal avançar cap aquí, i per demostrar que consumir menys i generar menys deixalles no ens ha suposat fer sacrificis en el nostre dia a dia", subratlla Llavero.
De la màxima de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) ells posen l'accent, sobretot, en les dues primeres. "Consumim allò estrictament necessari i amb el menjar intentem evitar el supermercat tant com ens és possible", diu Llavero, en referència a tots els productes envasats que omplen els lineals. "Comprem a granel, anem al mercat o ens enduem túpers a la peixateria", concreta.
Llavero i Racionero expliquen que n'hi ha prou amb petites accions del dia a dia per generar menys residus. Per exemple, quan compren pa, reutilitzen l'embolcall de paper de la fleca per als esmorzars del col·legi. Les bosses compostables, les fan servir per al porta a porta. I les de plàstic -intenten que siguin poques- tenen altres usos en comptes d'anar directament al cubell de les escombraries.
"A més, si comprem productes que venen embolicats amb paper, abans de llançar-lo, allò que fem és aprofitar-lo perquè els nens facin dibuixos o alguna manualitat", concreta Racionero. I tant aquestes com altres accions, sumades, comporten que de casa seva en surtin fins a un 70% menys de residus dels que, de mitjana, genera una família tipus.
Segons les últimes dades de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), l'any passat de mitjana es van generar 1,3 quilos de deixalles per habitant i dia. Cosa que situa el global de l'any en 482 quilos per habitant (un 1,02% més).
Menys envasos i plàstics
Marcel Llavero explica que, de retruc, això també els permet guanyar més estones per a ells. "Destinem menys temps a consumir i a gestionar els nostres residus", precisa. Però també admet que, a l'hora d'avançar cap a una reducció efectiva de les deixalles en global, cal que la indústria -sobretot, l'alimentària i la dels productes domèstics- s'involucri urgentment en generar menys envasos i plàstics.
"Els residus ja s'han convertit en un problema ambiental i social de primer ordre; i a l'hora d'afrontar-lo, s'ha de fer tant amb accions individuals com col·lectives", subratlla. "No només per motius ecològics, sinó també econòmics, perquè ens gastem molts diners en gestionar unes deixalles que ens podríem estalviar", afirma Llavero.
"Fent petites passes també s'avança en aquest camí per reduir els residus; però es evident que cal la implicació de totes les institucions, tant a nivell local com global", hi afegeix la seva parella. "Quin sentit té, que a l'hora de comprar plàtans en un supermercat, el manyac et vingui embolicat en una safata?", es pregunta Racionero.
Assessorar famílies i llars
El d'aquesta família del barri de Montjuïc és l'exemple de com el dia a dia no és incompatible amb generar menys residus. I precisament, per avançar cap aquí, l'Ajuntament de Girona ha engegat un projecte que assessorarà famílies i llars de la ciutat sobre com poden reduir les seves escombraries.
La iniciativa es farà conjuntament amb la fundació Rezero i la seva campanya 'Jo consumeixo conscientment #JøCøcø', a través d'una subvenció de 5.000 euros que ha atorgat la regidoria d'Acció Climàtica. El regidor Sergi Cot explica que aquest programa, on la ciutadania s'hi inscriurà de manera voluntària, se centrarà a acompanyar diferents nuclis familiars "perquè vegin que és possible acabar generant menys residus domèstics".
"No n'hi ha prou amb reciclar més i millor, que també és molt necessari, perquè una de les claus és precisament reduir les deixalles", subratlla el regidor d'Acció Climàtica. Per això, aquest programa, que s'engegarà a principis del 2026, farà tallers a diversos barris "amb l'objectiu d'arribar a diferents tipologies de llars i edats", precisa Cot.
L'objectiu és aconseguir que s'hi apuntin tant famílies amb fills com solters, jubilats o estudiants que comparteixin pis. Les diferents sessions, a més, permetran que des de Rezero facin seguiment de com integren aquests consells a la seva vida diària.
"L'últim informe de l'Agència Catalana de Residus deia que la generació de residus municipals s'havia incrementat en un 2%", explica el regidor d'Acció Climàtica. Traslladat en xifres, això suposa que, arreu de Catalunya, durant el 2024 en global se'n van generar 3,86 tones. "Això és una mala notícia, perquè tot i que s'avanci en el reciclatge, només serà una solució parcial si no posem esforços en reduir aquestes deixalles; i sobretot i de manera urgent, els plàstics", conclou Sergi Cot.
