Girona celebra el Dia Internacional del Voluntariat amb Open Arms i el Casal dels Infants de Salt
L'acte, organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social, reivindica el paper del voluntariat com un "dret fonamental"
La Federació Catalana de Voluntariat Social ha engegat aquest matí a Girona les celebracions del Dia Internacional del Voluntariat, sota el lema "Fer voluntariat és un dret".
L'acte, que ha tingut lloc al CaixaForum de Girona, ha estat dedicat al compromís social amb les persones migrades, i ha comptat amb la participació de dues entitats de referència. D’una banda, la coordinadora de voluntariat d’Open Arms, Esther Camps, ha compartit l’evolució dels 10 anys de trajectòria de l’organització; i, de l’altra, el tècnic de sensibilització i incidència del Casal dels Infants de Salt, Tchacka Doumbia, ha relatat en primera persona la seva experiència migratòria.
L'acte també ha comptat amb la lectura d'un manifest, que porta per títol "Cap a una societat que reconeix, incorpora i garanteix el dret al voluntariat". La lectura ha estat coral per visualitzar la diversitat en el voluntariat i en el teixit associatiu de les comarques gironines.
El text ha recordat que a Catalunya hi ha "prop de 900.000 persones voluntàries" i ha reivindicat que "l’acció voluntària sigui reconeguda com un dret de la ciutadania". En aquest sentit, assenyala que "en aquest Dia Internacional del Voluntariat alcem la veu per reivindicar el paper fonamental de les persones voluntàries i per exigir que el voluntariat deixi de ser vist com una acció altruista puntual per ser entès com un dret fonamental de la ciutadania i una peça estructural en les polítiques públiques”. El manifest també ha alertat que "el voluntariat no pot ser una resposta improvisada a les mancances del sistema, sinó part d’una estratègia pública per enfortir la democràcia, garantir la cohesió social i transformar el sistema vigent, sovint excloent”.
