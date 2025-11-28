Girona encén el Nadal amb els Beta i omple de màgia tots els barris
Les cercaviles de la Girona Marxing Band, el grup musical del canal SX3 i la xocolatada a la plaça Independència per inaugurar el Mercat de Nadal omplen d'alegria la jornada
Vespre d'alegria i màgia al centre de Girona amb la posada en funcionament dels llums de Nadal a la ciutat. Una cercavila a càrrers de la Girona Marxing Band per diversos carrers de l'Eixample havia servit de prèvia al gran esdeveniment de les sis de la tarda, l'acte d'encesa de la il·luminació nadalenca a sota del gran arbre que presideix la plaça Catalunya.
Aquest any, hi havia especial interès en poder veure els integrants del grup els Beta (Grau, Kai, Jan i Lola) del canal SX3. Abans de la seva actuació, la vicealcaldessa, Gemma Geis i Carreras, ha agraït a TV3 la presència del grup musical i ha desitjat salut per a tothom. Els Beta han cantat diverses cançons entre les quals no podia faltar la seva famosa Creu-me. I han explicat alguns dels motius pels quals els agrada època: que la fred, que si menjar torrons i sopa de galets, les nadales o els dies festius. L'arbre s'ha apagat uns minuts per un problema tècnic amb les connexions elèctriques. Aquesta incidència ha afectat també alguns carrers i places properes, com la plaça del Vi.
Mercat de Nadal
La Girona Marxing Band ha tornat a fer sonar els instruments per anar caminant fins a la plaça Independència amb una corrua de gent darrera seu. Allà hi ha hagut la inauguració del tradicional Mercat de Nadal amb les habituals casetes de fusta amb una xocolatada popular. En una jornada freda, la xocolatada desfeta escalfava les mans i acabava entrant encara millor al cos.
Els llums els ha instal·lat Ximenez Group, empresa d'il·luminació decorativa i artística que ha intervingut en places i carrers de 22 barris. L'empresa posa els llums de Nadal a la capital gironina des de l'any 2011 quan l'Ajuntament de va començar a fer un concurs públic per escollir l'empresa. Els llums de Nadal són presents en diferents formes i colors al Barri Vell, Mercadal, Eixample Nord, Eixample Sud, Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Sant Daniel, Torre Gironella, Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, Palau, Montilivi, Pedret, Pont Major, Pla de Campdorà, Sant Ponç, Fontajau, Taialà, Germans Sàbat i Montjuïc.
Aquest divendres, coincidint amb el Black Friday, molts altres municipis de les comarques gironines han encès els llums de Nadal. Per exemple, Figueres, BlanesLloret de MarOlot o Vilobí d'Onyar. Altres ho faran d'aquí a uns dies, com ara Salt que ho farà el 5 de desembre.
