Girona i l’Agència de l’Habitatge signen un conveni per crear pisos públics en un solar de Can Gibert
És un dels catorze espais municipals que es van mobillitzar a la convocatòria de reserva pública de solars feta per la Generalitat
L’Ajuntament de Girona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya signaran properament un conveni per impulsar la construcció d’habitatge públic en un solar situat al número 76 del carrer de les Agudes, al barri de Can Gibert del Pla. L’acord es formalitzarà mitjançant un encàrrec de gestió que es preveu aprovar en un Ple extraordinari i urgent dilluns vinent.
El terreny del número 76 forma part de la reserva pública de solars de la Generalitat de Catalunya i és un dels catorze espais municipals que el consistori va mobilitzar el passat mes de maig en el marc del Pla 50.000, una iniciativa que vol incrementar l’oferta d’habitatge protegit aprofitant sòl públic disponible. En aquesta primera fase s’han prioritzat els solars amb capacitat per a més de 50 habitatges.
“Estem molt compromesos amb l’habitatge públic i posarem totes les facilitats perquè la Generalitat faci les inversions necessàries a la ciutat”, ha remarcat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.
Amb el conveni, l’Ajuntament encarregarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la selecció d’una empresa o entitat que assumeixi la construcció, promoció i gestió dels futurs habitatges en aquest solar. L’objectiu és agilitzar l’arribada de nou habitatge assequible a la ciutat.
El projecte se sumarà a la promoció que ja s’està construint just al costat, als números 72-74 del mateix carrer, on s’hi aixequen 50 habitatges de protecció oficial destinats a joves d’entre 18 i 34 anys, en règim de lloguer i per a ús de domicili habitual i permanent. Les obres, que van començar el mes de febrer, van a càrrec de l’empresa Visoren SL, que n’assumeix la promoció, la construcció i la gestió.
Totes aquestes actuacions s’emmarquen dins l’estratègia “Missió Habitatge”, amb què el consistori vol situar les polítiques d’habitatge com una prioritat, d’acord amb el Pla Local d’Habitatge. Sota aquest paraigua s’agrupen les iniciatives orientades a tres grans objectius: incrementar l’oferta d’habitatge assequible mitjançant noves promocions i la col·laboració público-privada i amb el tercer sector; "fomentar la rehabilitació i la dignificació dels barris, i garantir una llar per a tothom, entenent l’habitatge com un dret", segons un comunicat de 'Ajuntament.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal