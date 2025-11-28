Guia pedagògica a Girona sobre la flora invasora per combatre-la amb espècies autòctones
El document, que es pot consultar digitalment, inclou informació sobre les 14 plantes invasores més habituals al municipi i ofereix alternatives i consells per evitar fer-ne ús en l’àmbit domèstic
Redacció
L’Ajuntament de Girona ha publicat una guia pedagògica sobre les espècies vegetals exòtiques invasores i les alternatives de flora autòctona que existeix a Catalunya. L’objectiu del document és facilitar que la ciutadania pugui identificar i plantar espècies pròpies de la zona, en lloc d’afavorir l’expansió de flora invasora.
La guia inclou les catorze plantes exòtiques més habituals al municipi de Girona i a Catalunya amb una petita fitxa de cadascuna on es detalla el seu origen; quin impacte té en el medi ambient, la salut i l’economia, i en quines zones es troba. També inclou una imatge de la planta per facilitar la seva identificació. A sota, s’exposen diferents alternatives d’espècies autòctones, també amb fotografies, que es poden plantar en l’àmbit domèstic o bé en espais verds privats.
Amb aquesta informació, aquesta guia vol empoderar la ciutadania a prendre decisions responsables en el disseny i manteniment dels seus jardins, contribuint a crear una xarxa d’espais verds més sostenibles i connectats amb els ecosistemes locals. La implicació de tothom és clau per frenar l’expansió de les espècies invasores i protegir el patrimoni natural que fa de Girona i les comarques gironines un territori ric i divers.
A més, s’ofereixen diverses eines com catàlegs o recursos web per ajudar la ciutadania a evitar espècies ornamentals com l’ungla de gat, l’ailant o la cortadèria i s’ofereixen consells per evitar la seva propagació com evitar llençar restes vegetals a la natura, diversificar l’estructura vegetal del jardí privat o consultar a persones expertes com els professionals en jardineria o als vivers locals.
D’altra banda, el document també detalla algunes de les accions que està desenvolupant l’Ajuntament de Girona a les zones de major risc de dispersió de les espècies invasores per preservar la biodiversitat i la qualitat dels ecosistemes locals, tot minimitzant els riscos ambientals, sanitaris i econòmics associats a la flora invasora. Destaquen els programes de control i erradicació d’espècies com l’ailant, el plomall de la pampa, la figuera de moro (Opuntia ficus-indica) o la budleia (Buddleja davidii); la substitució progressiva d’espècies exòtiques en espais verds públics per espècies autòctones o adaptades al medi; les campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania i al sector de la jardineria, amb l’objectiu de reduir la comercialització i plantació de plantes invasores, i la col·laboració amb altres institucions i programes de la Generalitat de Catalunya per coordinar esforços i compartir informació tècnica. Aquestes accions responen a l’objectiu global de preservar la biodiversitat i la qualitat dels ecosistemes locals, tot minimitzant els riscos ambientals, sanitaris i econòmics associats a la flora invasora.
“Amb aquesta guia fem un pas endavant per donar a la ciutadania les eines que necessita per reconèixer i substituir les plantes no autòctones que amenacen l’equilibri ecològic dels nostres ecosistemes. La tria de què plantem als jardins privats també té un impacte real en la biodiversitat de Girona”, ha destacat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les propostes que formen part del GiroNat, un projecte finançat pels Fons Next Generation que té com a objectiu convertir la ciutat de Girona en una població més verda, resilient al canvi climàtic, saludable i socialment i ambientalment justa fent un gir cap a la naturalesa, la resiliència, la salut preventiva, la transformació social i econòmica i la innovació.
GiroNat és un projecte compartit de ciutat, perdurable i demostratiu, que impulsa la biodiversitat i la infraestructura ecològica com a eixos vertebradors d’un gir de 180 graus cap a una renaturalització urbana, transformant Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable. El projecte proposa una transformació urbana que doni resposta als reptes i oportunitats que afronta Girona com a ciutat mediterrània, universitària i educadora, socialment diversa, fluvial i pròxima a la natura.
El projecte GiroNat, que compta amb una subvenció dels fons europeus Next Generation a través de la Fundación Biodiversidad, està coordinat per l’Ajuntament de Girona i compta amb el suport de la Universitat de Girona i de les entitats ambientalistes Associació La Sorellona, Associació Xarxa per la Conservació de la Natura, SEO Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) i la Fundació Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA).
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal