Salt renova el ferm de dos trams dels carrers Prat de la Riba i Pep Ventura
El pla d’asfaltatges d’aquest any ha suposat una inversió superior als 500.000 euros, ja que es van destinar prop de 300.000 euros del fons de contingència en la millora de la via pública i es van afegir als 200.000 euros anuals previstos per aquest destí
Redacció
L’Ajuntament de Salt preveu tancar el pla d’asfaltatges d’aquest 2025 la setmana vinent amb la renovació del ferm de dos trams dels carrers Prat de la Riba i Pep Ventura. En el primer cas, les obres afectaran el tram comprès entre els carrers Doctor Ferran i Rafael Masó i comportaran el tall del trànsit rodat des de dilluns, 1 de desembre, fins dimecres, 3 de desembre, entre les 7.30 h i les 18 h. L’accés als guals dels veïns només serà possible a partir de les sis de la tarda i fins a dos quarts de vuit del matí.
Segons la previsió de l’empresa adjudicatària, els dos primers dies es destinaran a la renovació de l’asfalt, mentre que el tercer es farà el repintat de la senyalització horitzontal. Per motius logístics, quedarà prohibit aparcar a tot el tram afectat des de les 6 h de dilluns fins a les 18 h de dimecres.
La intervenció al carrer Prat de la Riba suposa una inversió de gairebé 105.000 euros i forma part del pla d’asfaltatges i millora de voreres previst per al 2025, que superarà els 500.000 euros. L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “aquest any hem fet una inversió històrica en asfaltatges i millores de la via pública, superant el mig milió d’euros. És una aposta clara per garantir la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Salt mantenint i millorant l’espai públic”.
La segona actuació prevista per la setmana que ve afectarà el carrer Pep Ventura, entre els carrers Ramón y Cajal i Francesc Macià i entre Doctor Castany i Maria Aurèlia Capmany. S’hi construirà un nou pas elevat per millorar la seguretat viària. Els treballs es faran entre dimecres, 3 de desembre, i divendres, 5 de desembre, i també obligaran a tallar el trànsit entre les 7.30 h i les 18 h. L’aparcament quedarà prohibit des de dimarts, 2 de desembre, a les 6 h i fins divendres a les 18 h.
Aquest divendres està prevista l’execució de la segona fase de millora del carrer Joan Miró, amb l’asfaltatge del tram, mentre que dilluns es farà la pintura viària. Aquesta nit passada també s’han enllestit les obres d’asfaltatge al carrer Major, entre Doctor Castany i la travessera de Santa Eugènia, a tocar del terme de Girona. Els treballs s’han realitzat en horari nocturn per minimitzar les afectacions en una via de gran intensitat de trànsit.
El pla d'asfaltatge
Totes aquestes actuacions formen part del Pla d’Asfaltatges i Millora de la Via Pública, que enguany ha superat el mig milió d’euros. El govern municipal va aprovar una modificació pressupostària que va permetre destinar 292.000 euros del fons de contingència a aquests treballs i a les millores del carrer Josep Ramis. La quantitat s’afegeix als 200.000 euros anuals que el pressupost municipal reserva per a l’asfaltatge i l’arranjament de voreres.
Aquest any també s’ha actuat a la travessera Rigau, on es millora el sanejament i es transforma la via en plataforma única, i s’ha completat la reforma del tram del carrer Torras i Bages entre Manel de Falla i Francesc Macià, on s’ha renovat el clavegueram, s’ha ampliat una vorera i s’hi instal·larà nou enllumenat.
En l’àmbit de les voreres, s’ha intervingut en cinc trams dels carrers Cervantes, Ramón y Cajal, plaça Lluís Companys, Francesc Macià i Miguel de Cervantes, amb una inversió de gairebé 37.500 euros.
El tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, ha remarcat que “les millores a la via pública s’han de fer de manera constant, any rere any, perquè són les que més impacten en el dia a dia de la ciutadania. Aquest pla d’asfaltatges és un pas endavant per modernitzar els carrers i places del municipi”.
- Quant cobren Lluc Salellas i la resta d'alcaldes i alcaldesses?
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- La Policia Nacional llança un avís important: això és el que mai no has de fer amb un dècim de la Loteria de Nadal
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Michelin premia la relació qualitat-preu de l'Hostal de Ca l'Enric
- L'oposició en bloc abandona el ple de Ripoll i deixa sola a Sílvia Orriols
- El temple gastronòmic a una hora i mitja de Girona que rebrà 5.000 catalans aquest Nadal