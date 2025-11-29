La 22a edició de la Mostra de Cinema Espiritual aterra a Girona
El CaixaForum acull les projeccions de «The Miracle Club» i «Una mare de Tòquio», amb col·loquis de la mà de Guillem Terribas
La 22a edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya va acomiadar ahir el seu pas per Girona amb la projecció de la pel·lícula 'The Miracle Club', que va omplir de gom a gom la sala d’actes del CaixaForum de Girona.
El film, presentat pel president del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, Guillem Terribas, narra la història de tres dones de Dublín que viatgen a Lourdes buscant un miracle, però a mesura que afloren secrets i rancúnies del passat, descobreixen que el veritable miracle és l’amistat, el perdó i la solidaritat.
Aquesta era la segona projecció que el certamen portava a la ciutat. L’edició d’enguany de la Mostra de Cinema Espiritual va aterrar amb 'Una mare de Tòquio', que es va poder veure, també al CaixaForum de Girona, divendres passat. El film explica la història d’Akio Kanzaki, un home estressat per la feina i amb un divorci imminent, que visita la seva mare buscant pau, però en arribar s’adona que alguna cosa ha canviat.
La Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya és un certamen cinematogràfic anual que té com a objectiu posar en valor l’espiritualitat a través del cinema, així com també fer visibles les diferents manifestacions religioses i contribuir al diàleg interreligiós i a la cohesió social. En aquesta edició, la mostra ha posat el focus en el respecte a la diversitat i ha programat un total de 106 projeccions repartides per 37 municipis d’arreu del territori. Un dels valors afegits del certamen és el debat que s’obre després de cada projecció.
