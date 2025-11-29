Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7
El cotxe ha xocat contra un autocar i no ha provocat fertis
Els Mossos han obert una investigació per detenir un home que ha provocat un accident de trànsit aquesta matinada a l'AP-7, a l'alçada d'Aiguaviva. Segons ha informat el cos, els fets han tingut lloc a dos quarts de cinc del matí, quan un cotxe circulava en direcció contrària per l'autopista i ha xocat frontalment amb un autocar que transportava 41 passatgers, que no han resultat ferits. Després de l'accident, el conductor del turisme ha fugit a peu, deixant el vehicle al lloc dels fets. Ara els Mossos treballen per identificar-lo i localitzar-lo, i esclarir per què circulava en direcció contrària per l'autopista.
Els ocupants de l'autobús han estat traslladats a una àrea de servei pròxima al lloc de l'accident. La companyia els ha proporcionat un transport alternatiu per arribar a la seva destinació.
