Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7

El cotxe ha xocat contra un autocar i no ha provocat fertis

Com ha quedat el cotxe implicat després de l'accident

Com ha quedat el cotxe implicat després de l'accident / ACN

ACN

ACN

Aiguaviva

Els Mossos han obert una investigació per detenir un home que ha provocat un accident de trànsit aquesta matinada a l'AP-7, a l'alçada d'Aiguaviva. Segons ha informat el cos, els fets han tingut lloc a dos quarts de cinc del matí, quan un cotxe circulava en direcció contrària per l'autopista i ha xocat frontalment amb un autocar que transportava 41 passatgers, que no han resultat ferits. Després de l'accident, el conductor del turisme ha fugit a peu, deixant el vehicle al lloc dels fets. Ara els Mossos treballen per identificar-lo i localitzar-lo, i esclarir per què circulava en direcció contrària per l'autopista.

Els ocupants de l'autobús han estat traslladats a una àrea de servei pròxima al lloc de l'accident. La companyia els ha proporcionat un transport alternatiu per arribar a la seva destinació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
  2. Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
  3. Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
  4. L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
  5. José Sacristán, Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Arànega, al Teatre de Salt el 2026
  6. Denuncien el camioner implicat en l'accident de la variant de Girona per circular-hi malgrat la prohibició
  7. L'alcalde de Blanes atura el ple per l'actitud i amenaces d'un assistent a un regidor
  8. Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà

La pesta porcina detectada a Catalunya obliga a paralitzar les exportacions fora de la UE i confinar granges

La pesta porcina detectada a Catalunya obliga a paralitzar les exportacions fora de la UE i confinar granges

Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7

Els Mossos busquen un home que ha provocat un accident a Aiguaviva després de circular en direcció contrària per l'AP-7

Veïns de les Pedreres de Girona mantenen el rebuig a la reforma del parc

Veïns de les Pedreres de Girona mantenen el rebuig a la reforma del parc

Lloret de Mar convida a 30 voluntaris a formar part de la cavalcada de Reis que doblarà els participants

Lloret de Mar convida a 30 voluntaris a formar part de la cavalcada de Reis que doblarà els participants

Els productors d'avets del Montseny no podran cobrir tota la demanda per l'efecte de la sequera i l'augment de l'interès

Els productors d'avets del Montseny no podran cobrir tota la demanda per l'efecte de la sequera i l'augment de l'interès

Xavi Abat, advocat, opina sobre els descomptes del Black Friday: "Són una estafa"

Xavi Abat, advocat, opina sobre els descomptes del Black Friday: "Són una estafa"

El pessebre monumental de Blanes recrea l'antiga Riera abans de la cobertura

El pessebre monumental de Blanes recrea l'antiga Riera abans de la cobertura

El pla Inuncat ja supera la vintena d'activacions el 2025, la xifra més alta en una dècada

El pla Inuncat ja supera la vintena d'activacions el 2025, la xifra més alta en una dècada
Tracking Pixel Contents