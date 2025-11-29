Girona pedala en família al parc del Migdia
La segona edició d’"Els barris pedalen" reuneix circuits, rutes i proves de bicicletes en una jornada dedicada a la mobilitat sostenible
La segona edició d’"Els barris pedalen" ha transformat aquest dissabte el parc del Migdia de Girona en un punt de trobada per a famílies, aficionats al ciclisme i curiosos que s’hi han acostat per descobrir un ventall d’activitats pensades per a totes les edats. Des de les nou del matí i fins ben entrades les cinc de la tarda, la imatge del parc era la d’un continu anar i venir de bicicletes petites i grans, de cascos de colors, de voluntaris guiant els circuits i de famílies aprofitant el sol de finals de novembre.
L’esdeveniment, impulsat per l’Ajuntament de Girona a través del clúster Girona Innovació, Salut i Ciclisme (GISC) i amb la col·laboració de la Sea Otter Europe, ha repetit el format estrenat l’any passat però canviant d’escenari: si el debut s’havia fet al parc Núria Terés i Bonet, enguany el Migdia ha acollit una jornada destinada a reforçar el paper de la bicicleta com a eina quotidiana de salut i desplaçament.
Circuits infantils
Els circuits infantils han estat un dels espais més concorreguts. La Sea Otter Europe hi ha instal·lat un recorregut adaptat perquè els més petits practiquessin equilibri i destresa, mentre que el Servei Català de Trànsit hi ha afegit un circuit de seguretat viària que ha servit per ensenyar normes bàsiques de circulació d’una manera lúdica. Un dels moments amb més moviment ha estat la passejada amb bicicletes cargo i long tail organitzada per l’associació Mou-te en Bici. Les bicicletes cargo incorporen una caixa o plataforma davantera per portar criatures o càrrega, mentre que les long tails allarguen la part posterior per col·locar-hi seients infantils o bosses sense perdre estabilitat. El president de l’entitat, Xavier Coromines, ha remarcat que la jornada “és una mostra de tot el sistema de bicicletes que hi ha avui dia al mercat”, i ha subratllat especialment les opcions que faciliten la mobilitat familiar.
La passejada ha combinat bicicletes petites amb el que anomenen bici bus, un desplaçament col·lectiu on les famílies han pedalat plegades seguint un mateix itinerari. “Ha sigut una nova experiència”, ha afegit Coromines. A pocs metres, la zona de proves de Megamo i Ecobike també ha mantingut una activitat constant. Visitants de totes les edats s’hi han acostat per provar models urbans i elèctrics, fer preguntes tècniques o simplement descobrir les novetats exposades a la carpa de la Sea Otter Europe.
Una ruta de 70 quilòmetres
Per la seva banda, la "Social Ride", la ruta de 70 quilòmetres promoguda per la Sea Otter Europe, ha estat un altre dels punts forts de la jornada. El recorregut ha travessat carreteres clàssiques del ciclisme gironí, passant per municipis com Monells, Sant Sadurní de l’Heura o Madremanya. El banyolí Marcel Santmora, un dels participants, ha resumit l’experiència amb entusiasme: “Ha anat molt bé i el clima ens ha acompanyat”. També ha destacat el valor paisatgístic per a qui no coneix la zona: “Passar per tots aquests pobles ho fa súper atractiu”. El grup, ha explicat, ha avançat a bon ritme i amb un ambient cohesionat.
La jornada també ha servit per presentar els nous mallots del GISC – Girona Innovació, Salut i Ciclisme, que s’han sortejat entre els assistents, i per donar visibilitat a projectes municipals que volen reforçar el paper del ciclisme urbà. Al llarg del dia, el parc ha mantingut un flux constant de públic: famílies arribant a peu, joves fent proves al pump track i curiosos parant-se a les carpes. Coromines ha avançat que l’associació tornarà a tenir protagonisme ben aviat: “El diumenge següent de Reis fem la pedalada de Reis, on centenars de nens i els seus pares estrenen bicicletes per la ciutat”. La cita inclourà una xocolatada i un espectacle infantil a la plaça del Lleó.
