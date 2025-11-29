Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
Els Mossos l'han trobat caminant per l'autopista, s'ha negat a fer la prova d'alcoholèmia i l'han traslladat al Trueta
Els Mossos han localitzat aquest matí l'home de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7, a l'alçada d'Aiguaviva, després de conduir en direcció contrària per l'autopista. El conductor estava caminant per la mateixa via, s'ha negat a fer-se el test d'alcoholèmia i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els agents l'investiguen per tres delictes contra la seguretat viaria: conducció temerària, abandonar el lloc de l'accident i negar-se a sotmetre's a la prova d'alcohol i drogues. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de cinc de la matinada, quan el turisme que conduïa ha xocat frontalment amb un autocar que transportava 41 passatgers. Cap dels ocupants ha resultat ferit.
Després de l'impacte, el conductor ha fugit a peu, deixant el cotxe al lloc del sinistre. La seva localització ha permès tancar el dispositiu de cerca que els Mossos havien desplegat durant la matinada.
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat han assistit als passatgers de l'autocar, que han sigut traslladats a una àrea de servei pròxima, on la companyia els ha facilitat un transport alternatiu. Els Bombers també han retirat els vehicles de la via i han netejat el tram afectat de l'AP7.
