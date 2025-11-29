"La Policia Municipal de Girona està infradotada i desorientada pel govern"
En la conferència "Girona, seguretat i progrés" a l'hotel Carlemany, el PSC acusa el consistori d’improvisació i manca de lideratge
El PSC ha situat la seguretat com una de les principals prioritats de la ciutat en la conferència "Girona, seguretat i progrés", celebrada aquest dissabte a l’Hotel Carlemany de Girona. L’acte, que ha reunit militants, càrrecs del partit i veïns, ha comptat amb les intervencions de la regidora socialista Carla Aguilera, de l’excap de la Policia Municipal de Girona i regidor del PSC, Josep Palouzié, i del diputat socialista al Congrés Marc Lamuà, que han carregat contra la gestió del govern municipal en aquesta matèria.
Aguilera ha defensat que "sense seguretat no hi ha cohesió social" i ha advertit que quan l’Ajuntament "no hi és", els efectes "sempre acaben afectant més a les persones dels barris més vulnerables". "Hem de tenir una ciutat que no deixi ningú enrere i ser capaços d’impulsar projectes transformadors de ciutat", ha apuntat Aguilera. Per la seva banda, Palouzié, que va ser durant molts anys cap de la policia a Girona, ha assegurat que la ciutat "no necessita que ningú infli la realitat per fer-la més dramàtica", però ha remarcat que "la resposta política del govern municipal és insuficient". El regidor del PSC ha afirmat que Girona "encapçala rànquings de delinqüència impropis d’una ciutat que sempre ha estat un referent en qualitat de vida" i ha criticat que l’actuació del govern hagi estat marcada "per la improvisació i una política de braços plegats".
Tanmateix, Palouzié també ha denunciat que el pressupost municipal destinat a la seguretat és "absurd i ridícul", i ha advertit que "no veurem nous efectius al carrer fins aquí uns anys". L'ex cap de la policia també ha assegurat que "les càmeres del carrer continuen sense funcionar". De la mateixa manera ha vinculat la gestió de l’espai públic amb la percepció de seguretat, afirmant que "la vegetació espontània descontrolada i la falta de calendari de manteniment són símptomes d’un model que confon naturalització amb deixadesa". Sobre l’origen dels delictes, ha insistit que "el problema no és d’ètnies ni religions: és de civisme i delinqüència".
Palouzié ha defensat que "no sobra ningú en el tema de la seguretat" i que un treball "coordinat" millora la resposta del sistema. En aquest sentit, ha reclamat un nou Pla Local de Seguretat i "reactivar el Consell Municipal de Seguretat" perquè la ciutadania "tingui veu". També ha rebutjat "discursos recaptatoris disfressats", en referència als nous radars, i ha criticat "culpar els ciutadans d’incívics per culpa d’un mal plantejament polític".
"Girona es llangueix com a ciutat"
El diputat socialista Marc Lamuà ha afirmat que "Girona es llangueix com a ciutat" però que "podrà ser redreçada". Lamuà ha criticat que a Girona hi ha un Ajuntament on "conviuen dues visions molt diferents de com fer polítiques de seguretat: una de ‘naïf’, la de la CUP, i una altra que actua amb pànic comprant discursos simplistes cap a l’odi de qui és diferent". A més, també ha denunciat que "la policia local segueix infradotada i desorientada per les polítiques del govern local", i que l’obertura de la nova comissaria de Can Burrassó "treu més agents del carrer per tancar-los en una oficina".
El diputat ha reivindicat que la seguretat es construeix amb una Policia Municipal "propera", amb "tecnologia que funcioni" i amb "coordinació real entre les diverses organitzacions". També ha defensat que la xenofòbia "és la llavor del fracàs social" i que "qualsevol persona que vulgui fer el seu projecte de vida a la ciutat, d’acord amb les nostres lleis, ha de ser considerat gironí". "Girona no està fallant per falta de recursos, està fallant perquè falta lideratge i perquè hi ha una visió petita d’un govern fet a pedaços que està eternament enfadat entre ell mateix", ha sentenciat Lamuà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Elena Congost: 'Després dels Jocs he tingut un càncer, dos avortaments. Somio tenir més fills
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Aquestes són les 250 empreses de Girona que més facturen
- L'autòpsia a la nena morta després d’un tractament dental no detecta cap causa directa de la mort
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta
- Un cotxe cau a les vies del tren després d’un xoc múltiple a la C-66 a Celrà
- José Sacristán, Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Mercè Arànega, al Teatre de Salt el 2026
- Denuncien el camioner implicat en l'accident de la variant de Girona per circular-hi malgrat la prohibició