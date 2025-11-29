Veïns de les Pedreres de Girona mantenen el rebuig a la reforma del parc
Asseguren que el projecte de l'Ajuntament "no renaturalitza", no resol el problema del paviment i incompleix diferents normatives
Un grup de veïns manté el seu rebuig a la reforma plantejada per l'Ajuntament de Girona al parc dels Jardins de les Pedreres. Aquests veïns asseguren que les modificacions no donen "resposta a les sol·licituds plantejades des de fa temps".
En aquest sentit, indiquen que el projecte "no renaturalitza", "no resol adequadament el problema del terreny de la plaça", que s'ha aprovat "tot i incomplir la normativa municipal, urbanística i patrimonial" i que no respecta el patrimoni històric protegit" com són la muralla i el baluard de la Mercè.
L'Ajuntament va presentar fa uns dies alguns canvis en la proposta original a la reforma del parc, com una modificació del camí dels jardins de les Pedreres i el sistema de drenatge. Segons va informar el consistori es feien per "minimitzar el risc d’afectació a l’exbaluard de la Mercè" i servien per "donar resposta a part de les demandes d'alguns veïns".
"D'esquena" al veïnatge
Lamenten que no s'hagin tingut en compte els seus recursos ni una recollida de firmes amb més de 200 signatures. Assenyalen que l'Ajuntament ha venut un projecte participatiu que , a parer seu, "s'ha fet d'esquena" al veïnatge i que tot estava "predeterminat". Aquesta plataforma veïnal assegura que els canvis al projecte que ha fet ara l'Ajuntament són només un "maquillatge".
Les demandes
Aquests veïns demanen la preservació íntegra de la zona verda amb els turons, un pla de gestió i manteniment de l'arbrat existent al parc, replantació de nou arbrat a la zona verda per "revertir la desforestació patida" així com la recuperació de l'arbrat de la plaça amb til·lers. Pel que fa les escorrenties pluvials, demanen solucions definitives, que evitin la compactació del terreny. També que apunten que "s'ha d'evitar reduir l'espai útil de la plaça" i reclamen un "estudi tècnic" per consensuar un paviment permeable i drenant a llarg termini i adequat als usos de la plaça.
