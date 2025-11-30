Girona i Salt viuen un dia sobre rodes pel celebrar, estimar i reivindicar el català
Entitats i institucions dels dos municipis s'han unit per acollir "Pedalem pel català", un acte festiu protagnitzat per les bicicletes, música i, sobretot, per la llengua catalana
Una quarantena de persones han tancat la primera edició del "Pedalem pel Català" aquest migdia a La Copa de Girona després d'un dia sobre rodes per diferents espais de la zona i sota una consinga comuna: la promoció, defensa i estima del català. "Pedalem perquè el català és cosa de tothom, des de la Generalitat, els ajuntaments, les entitats, les associacions i cadascú de nosaltres, pedalem per demanar la intervenció institucional", així han assegurat les diverses entitats implicades sota l'organització de La Xarxa pel Català en l'esdeveniment d'avui. A través de la lectura d'un manifest conjunt, els participants han volgut celebrar la llengua catalana i reivindicar-la: "Reclamem regulacions exigents i contundents per la promoció, protecció i defensa del català".
Un bon grapat d'entitats i associacions s'han unit per organitzar aquest esdeveniment: ADAC, Plataforma per la Llengua, Mou-te en bici, Geieg, Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana , Mantinc el Català, Assocació de Veïns de Sant Narcís i Associació de Veïns de Santa Eugènia del Ter. Tots ells, juntament amb Xarxa pel Català i Taula pel Català han fet d'aquest diumenge una jornada sobre rodes. Jordi Homet i Manel Cassú, de La Xarxa pel Català, asseguren que tanquen la corrua amb molt bones sensacions: "Hi havia gent, potser hauria pogut ser més, però suficient com per estar contents". En total, tenint en compte totes les parades i la gent que també hi ha participat sense bicicleta, compten que al voltant de 300 persones han format part del "Pedalem pel Català". La ruta ha comptat amb quatre parades a diversos espais de Salt i Girona, subratllen la implicació de les diferents zones: "A cada lloc parlaven entitats del barri des de la seva relació amb el català, a tot arreu ens han rebut amb veïns i parlaments destacats".
Una jornada sobre rodes amb diverses parades
Els participants s'han trobat aquest matí a La Copa, des d'on han donat el tret de sortida a la corrua, després de la benvinguda i presentació de Guillem Terribas, de La Xarxa pel Català. Abans de pujar a les bicis, també hi ha hagut el parlament de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que ha celebrat la iniciativa i ha aprofitat per recordar que la Girocleta arribarà a Salt a partir del 2026. Al llarg del matí, el recorregut ha anat parant per diversos espais: primer, al parc Monar de Salt, on els esperava la regidora de Serveis Urbans i Desenvolupament Local, Núria Heras per donar-los la benvinguda, també hi ha hagut una lectura de poemes de Salvador Sunyer i un darrer parlament de Margarida Falgàs, que ha fet un breu repàs històric del català. Després d'aquesta primera parada i al ritme de música, els participants han seguit el seu recorregut fins a la segona parada, al parc Núria Terés de Girona. Allà, Carme Ferrer, de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia del Ter, ha donat la benvinguda a la corrua i a 3 testimonis que han posat sobre la taula la situació actual del català. El barri de Sant Narcís ha sigut el tercer escenari on "Pedalem pel Català" ha deixat petjada avui. Carme Castel, de l'associació de veïns, ha parlat del fenòmen bèlit: la integració al barri a través de l'esport. A més, Josep Campmajó, activista i empresari investigat en la causa contra el Tsunami Democràtic, ha fet un parlament sobre la vida diària en català.
Finalment, al voltant de la una del migdia, La Copa ha tornat a rebre les els foulards grocs que s'han unit avui en aquesta primera edició del "Pedalem pel Català". Terribas els ha donat la benvinguda i ha donat la paraula a Pep Vila (membre de La Xarxa pel Català) i Anna Arqué (del col·lectiu Mantinc el català), que han parlat de les seves vivències en defensa de la llengua catalana. Arqué ha fet un extens parlament posant en valor la llengua i fixant-se tant en les dades més preocupants com en allò més positiu: "En aquests moments és quan tenim més parlants de català que mai. Llavors si tants som, per què surten aquestes dades? Doncs perquè hi ha un important nombre de catalans que no el mantenen". Amb les seves paraules ha volgut situar el català al nivell d'"una obra d'art" amb la qual "s'ha de poder viure en tots els àmbits".
La concentració final també ha comptat amb la presència de Núria Riquelme, regidora de llengua catalana de l'Ajuntament de Girona. En el seu parlament, ha reconegut l'esforç de la gran quantitat d'entitats involucrades, categoritzant-ho com "una nova mostra que quan anem junts ens fem molt més forts". Riquelme ha assegurat la implicació de l'Ajuntament: "Nosaltres com a govern vam fer el pas de crear aquesta regidoria de llengua catalana per poder tirar endavant iniciatives i tenir un pressupost públic al servei d'enfortir la llengua catalana". La primera edició del "Parlem pel Català" ha acabat al ritme de cançons catalanes interpretades per Cendra i Folk.
