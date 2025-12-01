Baixen les incidències registrades a l’aplicació de residus a Girona: «És innegable que la ciutat està millor»
L'eina es va posar en funcionament durant la primavera d’aquest any, el juny es va arribar al pic més alt d’irregularitats fetes arribar per part de la ciutadania i des de llavors han caigut un 74%
El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, confia que la «millora» es confirmi amb la implantació, a principis de 2026, de l’última modificació del contracte
Les incidències sobre neteja i recollida de residus registrades a l’aplicació que l’Ajuntament de Girona va posar en marxa la primavera han anat baixant en els últims mesos. El nombre més elevat es va produir el juny, amb 688 incidències que la ciutadania va fer arribar a causa de les problemàtiques amb el servei, mentre que a l’octubre (es tenen dades fins al 29 d’aquest mes) se’n van comptar 177. És a dir, un descens del 75% en quatre mesos. El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, remarca que és «innegable» que s’ha «anat millorant» amb la neteja i la recollida de residus amb el pas dels mesos.
Ho corrobora aquesta xifra d’incidències registrades, que té «una tendència cap a la baixa», diu Cot, tot i que és conscient que es deu a dos factors. Per una banda, que s’està «millorant» amb la neteja i recollida de residus gràcies a les modificacions del contracte que s’han anat fent, i també amb la millora en la recollida de voluminosos. El regidor, però, també detalla que molts veïns «no fan servir l’aplicació» per registrar incidències i confessa que l’utilitzen «molts menys veïns» del que els «agradaria».
Per això, l’Ajuntament vol potenciar aquesta eina per tenir una estimació més acorada de les incidències. En primer lloc, perquè s’envien les incidències directament a l’empresa encarregada del servei. També per tenir informació del servei a l’abast i, per últim, l’aplicació també serveix per poder obrir els contenidors sense necessitat de targeta. La raó és que partir d’un procés «fàcil» els veïns poden tenir el codi per obrir els contenidors al mòbil. L’aplicació s’anomena «Girona recicla» i és fàcil trobar-la amb el mòbil.
Les principals incidències
L’eina diferencia les incidències amb un apartat de neteja i un altre de recollida de residus, sent aquest últim el que més en recull. L’abril, quan es va posar en funcionament l’eina, se’n van comptar un total de 109 de neteja i 199 de recollida de residus (308 en total). El maig la xifra es va disparar fins a les 575, 215 de neteja i 360 de recollida, mentre que el juny es va registrar el nombre més alt d’incidències: 688 (239 neteja i 447 de recollida de residus).
A partir d’aquí, els nombres van anar a la baixa, i el juliol es van comptar 453 incidències (128 de neteja i 325 de recollida de residus). Cot apunta que a l’agost «molta gent marxa de la ciutat» i el descens encara va ser més pronunciat, amb 233 incidències (75 de neteja i 158 de residus). La xifra, però, es va «estabilitzar» un cop va «tornar l’activitat» el setembre, amb 255 irregularitats fetes arribar per part de la ciutadania. L’octubre (es tenen xifres fins al dia 29) es va baixar fins a les 177 incidències (67 de neteja i 110 de recollida de residus).
Les incidències més destacades al llarg d’aquests mesos han estat per contenidors plens que estaven desbordats, per brutícia al carrer, pel mal funcionament dels contenidors intel·ligents, per residus abandonats a la via pública o per papereres desbordades. En menys mesura, els veïns també han enviat irregularitats pel que fa a cubells del porta a porta no recollits, vessaments de residus al paviment o saques de podes no recollides.
Cot també deixa clar que quan s’hagi de calcular la taxa d’escombraries «estarà resolt el tema de les xifres» sobre l’ús de la targeta i que molts veïns han detectat que no era la que corresponia. «Internament, les dades estan bé, però en el bolcatge hi ha hagut algunes alteracions», assegura el regidor.
Els veïns fan servir l’aplicació molt menys del que ens agradaria
Un canvi a «gran escala»
Sergi Cot confia que la «millora» es confirmi amb la implantació, a principis de 2026, de l’última modificació del contracte, aprovada l’estiu. A grans trets, hi haurà un contenidor intel·ligent per a cada fracció i s’hi podran abocar residus cada dia, utilitzant la targeta. El regidor apunta que, tot i que ja s’han aplicat modificacions del contracte, aquest és el «primer a gran escala» perquè «afecta a més gent». Assenyala que «la millora constant» ha estat possible «a través de l’observació».
També diferencia entre «canviar detalls, detallets i detallasos» i un cop s’acabin d’instal·lar els nous contenidors, en un procés que s’allargarà durant setmanes i es farà de forma esglaonada, es pondran «fixar amb els detallets». Això serà «en el segon trimestre». Així, Cot no s’oblida dels altres models de recollida de residus que hi ha a la ciutat, i destaca que hi haurà «beneficis» pels que fan el porta a porta. Per exemple, reubicar les àrees d’emergència en els barris on es fa porta a porta. Estudien, a més, que també s’hi pugui llençar vidre, i no només orgànica i residus.
Més sancions
Finalment, el regidor assegura que l’empresa encarregada de la neteja i recollida de residus, Girona+Neta «ha millorat una mica» en les últimes setmanes, però lamenta que encara hi ha «un percentatge de serveis que no es fan al llarg del mes». Per això, indica que no els «tremolarà el pols si s’han de posar més sancions».
Fins ara, l’Ajuntament ha posat dues multes a la companyia. La primera, de 16.160,19 euros, per no dur a terme diferents serveis durant uns dies de les vacances de Nadal a cavall entre 2023 i 2024. L’altre molt més elevada, de 258.722,97 euros, per la demora en el termini d’implantació del contracte i l’incompliment de diverses obligacions derivades del contracte.
