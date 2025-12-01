Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cassà transforma el poble en un plànol de línies de metro per potenciar el comerç local

Simula deu recorreguts i s'inclouen tots els establiments del municipi

Les línies de metro.

Les línies de metro. / Ajuntament de Cassà de la Selva

Redacció

Redacció

Cassà de la Selva

L’Ajuntament de Cassà de la Selva llança la campanya “Cassà a una parada”. Es tracta d’una iniciativa que posa en valor el comerç local a través d’un mapa que simula fins a 10 línies de metro plenes de “parades” comercials. El plànol, que inclou tots els establiments del municipi, vol incentivar que la ciutadania faci les comptes al comerç local alhora que gaudeix del poble a peu, aprofitant la seva estructura urbana compacta i connectada, tenint en compte que en un trajecte de 15 minuts a peu es pot trobar tot el que es necessita.

La campanya apel·la a la transformació dels hàbits de consum i mobilitat i reivindica el comerç local com a peça clau de la vida econòmica i social de Cassà. Amb valors com la proximitat, sostenibilitat, confiança i professionalitat, “Cassà a una parada” anima a redescobrir els carrers, interactuar amb els comerciants i participar activament en la vida de la vila. Més que una acció gràfica, és una invitació a viure i cuidar el poble a través del comerç de proximitat.

TEMES

