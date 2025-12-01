Cassà transforma el poble en un plànol de línies de metro per potenciar el comerç local
Simula deu recorreguts i s'inclouen tots els establiments del municipi
L’Ajuntament de Cassà de la Selva llança la campanya “Cassà a una parada”. Es tracta d’una iniciativa que posa en valor el comerç local a través d’un mapa que simula fins a 10 línies de metro plenes de “parades” comercials. El plànol, que inclou tots els establiments del municipi, vol incentivar que la ciutadania faci les comptes al comerç local alhora que gaudeix del poble a peu, aprofitant la seva estructura urbana compacta i connectada, tenint en compte que en un trajecte de 15 minuts a peu es pot trobar tot el que es necessita.
La campanya apel·la a la transformació dels hàbits de consum i mobilitat i reivindica el comerç local com a peça clau de la vida econòmica i social de Cassà. Amb valors com la proximitat, sostenibilitat, confiança i professionalitat, “Cassà a una parada” anima a redescobrir els carrers, interactuar amb els comerciants i participar activament en la vida de la vila. Més que una acció gràfica, és una invitació a viure i cuidar el poble a través del comerç de proximitat.
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta