Cremen un matalàs i pneumàtics al carrer al barri de Sant Narcís
Els Bombers hi han treballat amb una dotació
Els Bombers han intervingut aquest dilluns al matí en un incendi d’andròmines que es trobaven al carrer, al barri de Sant Narcís de Girona.
El succés s’ha produït cap a dos quarts de vuit, quan els Bombers han rebut l’avís per desplaçar-se fins al carrer del Doctor Santiago Sobrequés, a la cantonada amb el riu Güell.
Els efectius han treballat amb una única dotació i han localitzat un matalàs i pneumàtics en flames. En mitja hora han pogut donar el foc per extingit.
