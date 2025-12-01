Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dispositiu contra el frau elèctric al barri de la Font de la Pólvora

Els Mossos donen suport als tècnics d'Endesa que desconnecten aquells habitatges connectats de manera irregular al subministrament elèctric

Tècnics d'Endesa mirant els comptadors amb el suport dels Mossos en un bloc de pisos del barri de la Font de la Pólvora a Girona.

Tècnics d'Endesa mirant els comptadors amb el suport dels Mossos en un bloc de pisos del barri de la Font de la Pólvora a Girona. / Marc Martí Font

Eva Batlle

Girona

Els Mossos d'Esquadra i Endesa han desplegat aquest dilluns al matí un operatiu contra el frau elèctric al barri de la Font de la Pólvora de Girona. L’objectiu és detectar habitatges connectats de manera irregular al subministrament elèctric, una pràctica que provoca talls de llum i augmenta el risc d’incendi.

En l’operatiu hi participen agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona i patrulles dels Mossos d’Esquadra, que donen suport als tècnics d’Endesa. Les actuacions es concentren als carrers Avellaner i Roure, on els operaris, amb l’acompanyament dels Mossos, accedeixen als portals per desfer les connexions irregulars dels comptadors.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

