Dispositiu contra el frau elèctric al barri de la Font de la Pólvora
Els Mossos donen suport als tècnics d'Endesa que desconnecten aquells habitatges connectats de manera irregular al subministrament elèctric
Els Mossos d'Esquadra i Endesa han desplegat aquest dilluns al matí un operatiu contra el frau elèctric al barri de la Font de la Pólvora de Girona. L’objectiu és detectar habitatges connectats de manera irregular al subministrament elèctric, una pràctica que provoca talls de llum i augmenta el risc d’incendi.
En l’operatiu hi participen agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona i patrulles dels Mossos d’Esquadra, que donen suport als tècnics d’Endesa. Les actuacions es concentren als carrers Avellaner i Roure, on els operaris, amb l’acompanyament dels Mossos, accedeixen als portals per desfer les connexions irregulars dels comptadors.
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- Contra els rumors de les balises V16
- La condemna a Jordi Pujol
- Quim Ferrer: «Tenia els meus rampells, però mai vaig ser un porter esbojarrat»
- Maddox i la revolució en el món de l’oci nocturn
- Centenars d'autònoms es manifesten a Girona: 'Ja n'hi ha prou!
- Per què la meva perruquera votarà Sílvia Orriols?
- Evacuen en helicòpter el conductor d’una ambulància després d’un xoc amb un camió a Gualta