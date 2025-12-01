Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un estudi sobre les formigues de les Guilleries guanya el VII Premi de Recerca Guilleries

Aquest guardó el concedeix anualment la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar de la Universitat de Girona

Formigues.

Formigues. / UdG

Redacció

Redacció

Girona

El projecte d’estudi “Les formigues de les Guilleries”, de Roger Vila Mani i Xavier Espadaler Gelabert, ha guanyat la setena convocatòria del Premi de Recerca Guilleries. La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, impulsada per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Universitat de Girona (UdG), atorga anualment aquest guardó en col·laboració amb el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona amb l’objectiu de promoure la recerca del patrimoni natural de les Guilleries en les temàtiques de l’aigua, el territori i la biodiversitat.

Les formigues són un grup dels insectes amb una gran diversitat pel que fa a la seva morfologia, varietat d’adaptacions, interaccions ecològiques i alimentació, entre d’altres. Vila i Espadaler faran un estudi monogràfic de les formigues de les Guilleries a través de l’elaboració d’un catàleg d’espècies presents en aquest territori i que inclourà un document que explicarà les funcions de les formigues al seu l’entorn, com viuen, com interaccionen i el seu paper com a bioindicadors, amb el propòsit de despertar l’admiració i l’estima cap a aquest grup d’insectes.

La setena convocatòria del premi s’ha tancat amb tres candidatures. El jurat, format per representants de les dues universitats, l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, ha fet una valoració molt bona de tots els projectes, i n’ha destacat el nivell científic i l’interès per a les necessitats actuals de coneixement d’aquesta àrea geogràfica i, també, per al conjunt del país.

Potenciar la recerca en l’aigua, el territori i la biodiversitat

El Premi de Recerca Guilleries vol incentivar la investigació en tres línies: l’aigua, el territori i la biodiversitat. Aquest guardó està dotat amb 5.000 euros i el treball científic s’ha de desenvolupar al llarg d’un any. Posteriorment, s’edita a la col·lecció “Guilleries - Aigua i Territori”, de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar i Eumo Editorial. Fins ara, ja han estat publicats els cinc primers projectes guanyadors, corresponents a les edicions del període 2019-2023, els quals estan disponibles a https://www.catedraaigua.cat/publicacions i als repositoris bibliogràfics digitals de la UdG i la UVic-UCC.

