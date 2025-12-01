Un estudi sobre les formigues de les Guilleries guanya el VII Premi de Recerca Guilleries
Aquest guardó el concedeix anualment la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar de la Universitat de Girona
El projecte d’estudi “Les formigues de les Guilleries”, de Roger Vila Mani i Xavier Espadaler Gelabert, ha guanyat la setena convocatòria del Premi de Recerca Guilleries. La Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, impulsada per l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Universitat de Girona (UdG), atorga anualment aquest guardó en col·laboració amb el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona amb l’objectiu de promoure la recerca del patrimoni natural de les Guilleries en les temàtiques de l’aigua, el territori i la biodiversitat.
Les formigues són un grup dels insectes amb una gran diversitat pel que fa a la seva morfologia, varietat d’adaptacions, interaccions ecològiques i alimentació, entre d’altres. Vila i Espadaler faran un estudi monogràfic de les formigues de les Guilleries a través de l’elaboració d’un catàleg d’espècies presents en aquest territori i que inclourà un document que explicarà les funcions de les formigues al seu l’entorn, com viuen, com interaccionen i el seu paper com a bioindicadors, amb el propòsit de despertar l’admiració i l’estima cap a aquest grup d’insectes.
La setena convocatòria del premi s’ha tancat amb tres candidatures. El jurat, format per representants de les dues universitats, l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm i el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, ha fet una valoració molt bona de tots els projectes, i n’ha destacat el nivell científic i l’interès per a les necessitats actuals de coneixement d’aquesta àrea geogràfica i, també, per al conjunt del país.
Potenciar la recerca en l’aigua, el territori i la biodiversitat
El Premi de Recerca Guilleries vol incentivar la investigació en tres línies: l’aigua, el territori i la biodiversitat. Aquest guardó està dotat amb 5.000 euros i el treball científic s’ha de desenvolupar al llarg d’un any. Posteriorment, s’edita a la col·lecció “Guilleries - Aigua i Territori”, de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar i Eumo Editorial. Fins ara, ja han estat publicats els cinc primers projectes guanyadors, corresponents a les edicions del període 2019-2023, els quals estan disponibles a https://www.catedraaigua.cat/publicacions i als repositoris bibliogràfics digitals de la UdG i la UVic-UCC.
