Girona acull per primer cop la trobada anual del Moviment Europeu de l’Aigua
L’esdeveniment tindrà lloc entre el 5 i el 7 de desembre i reunirà investigadors/ores, activistes i representants d’entitats públiques i moviments socials europeus per debatre sobre el model de gestió pública de l’aigua
La ciutat de Girona acollirà aquesta setmana per primer cop la trobada anual del Moviment Europeu per l’Aigua (European Water Movement, EWM, en anglès), que reunirà investigadors/ores, activistes i representants d’entitats públiques i moviments socials de tot Europa per debatre sobre els desafiaments actuals en la gestió de l’aigua, l’avanç de la privatització i la necessitat de construir models públics, democràtics i transparents de governança hídrica. L’esdeveniment tindrà lloc del 5 al 7 de desembre a l’Auditori Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG) i al Centre Cultural la Mercè.
“Per nosaltres, i especialment per la nostra empresa pública d’aigua CATSA, és una sort poder acollir una trobada internacional d’aquesta magnitud a la ciutat per primera vegada. Hi haurà ponents de renom internacional i taules rodones de nivell que permetran debatre sobre molts dels reptes actuals compartits sobre un dret humà i bàsic com l’aigua i posar Girona com a capital europea de la lluita cap a la seva gestió pública durant un cap de setmana”, ha valorat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.
Per la seva part, l’investigador de l’ICRA, Oriol Gutiérrez, ha remarcat que “poder col·laborar activament en l’organització d’aquest esdeveniment ens permetrà aportar idees i coneixement científic, però també conèixer casos i projectes d’arreu de l’estat i d’Europa sobre la recerca al voltant de l’aigua i els seus reptes actuals des del vessant tècnic i d’interès públic. Aglutinar tants operadors públics a Girona és una bona oportunitat per poder ensenyar, aprendre i establir possibles noves vies de col·laboració”.
“La trobada del Moviment Europeu de l’Aigua serà una estratègia clau per analitzar les diferents polítiques europees i globals en relació amb l’aigua. Un dels punts crítics que ens preocupa és la desregulació que s’està produint a molts llocs d’Europa i que està posant en risc drets adquirits com el dret humà a l’aigua i al sanejament, reconegut per Nacions Unides des del 2010 i també incorporat a la Directiva Marc de l’aigua. Una altra cosa important serà debatre sobre l’estratègia de resiliència hídrica i les seves apostes en grans infraestructures que poden fer encarir el preu de l’aigua”, ha subratllat la portaveu d’Enginyers sense Fronteres i Aigua és Vida, Aura Vidal.
Les activitats
Organitzada per l’Ajuntament de Girona, conjuntament amb altres entitats, la trobada arrencarà el divendres, 5 de desembre, a les 9 h al Parc Científic i Tecnològic de la UdG amb un acte d’obertura a càrrec de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i altres autoritats i representants institucionals. En aquest primer dia de la trobada, l’accés serà lliure per al públic en general.
Tot seguit, es portaran a terme dues taules de debat: la primera, sobre els desafiaments en la protecció de l’aigua en temps de crisis múltiples en la qual participaran diversos ponents, a destacar el relator especial de l’ONU sobre el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, Pedro Arrojo Agut, així com el director de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) o investigadors del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) entre d’altres; i la segona, sobre els desafiaments de la gestió pública de l’aigua i la col·laboració entre municipis, en la qual intervindrà la Diputació de Barcelona, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), el Consorci SIGMA i el Consorci per a la Gestió d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).
Més tard, es farà una visita a les instal·lacions de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) durant la qual s’explicaran els principals projectes de recerca en curs i com aquests contribueixen a afrontar reptes globals com el canvi climàtic, la reutilització d’aigües i la gestió equitativa dels recursos hídrics. La visita a les instal·lacions inclourà els laboratoris de química i microbiologia, els diferents pilots de tractament d’aigües, la instal·lació de la paret verda de tractament d’aigües grises i els mesocosmos experimentals de simulació de rius.
La primera jornada acabarà amb una taula de debat sobre els models de governança i observatoris ciutadans en la qual intervindran representants dels observatoris de l’aigua de Girona, de Terrassa i de Xàbia; d’ENDA, de Colòmbia; de la Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II de Madrid, i un representant de l’Italian Water Forum.
El dissabte, 6 de desembre, la trobada es traslladarà al Centre Cultural La Mercè, on tindran accés les organitzacions socials i ambientals convidades. En aquest espai, s’hi portaran a terme diferents ponències sobre el tema “Enfocament UE: Noves prioritats, mecanismes de finançament de l’aigua i els seus impactes”. A la tarda, es farà una sortida de camp sobre la protecció de rierols i projectes naturalistes comunitaris, a càrrec de l’Associació Naturalistes de Girona.
Finalment, la trobada anual es tancarà el diumenge, 7 de desembre, amb una assemblea general exclusiva per als membres del Moviment Europeu per l’Aigua.
Xarxa oberta, inclusiva i pluralista
El Moviment Europeu de l'Aigua és una xarxa oberta, inclusiva i pluralista que té per objectiu reforçar el reconeixement de l'aigua com un bé comú i un dret fonamental universal. Tenen com a objectiu lluitar contra la privatització i la mercantilització d'aquest bé i la construcció d'una gestió pública i comunitària de l'aigua, basada en la participació democràtica de la ciutadania. Aquest moviment compta amb diverses entitats i empreses públiques de tot l’abast europeu, com poden ser les de la ciutat de París, Berlín, Budapest o altres importants ciutats del continent.
Aquesta trobada és organitzada per l’European Water Movement conjuntament amb l’Ajuntament de Girona, Cicle de l’Aigua del Ter (CATSA), l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), l’entitat Aigua és Vida, Enginyeria Sense Fronteres i Associació de Naturalistes de Girona.
