Un projecte combat la vulnerabilitat energètica porta a porta a Salt
El programa es desplegarà a 850 habitatges del barri del Centre fins al setembre del 2026 i busca millorar la convivència veïnal i detectar, acompanyar i derivar a serveis municipals gent necessitada
Salt ha estrenat el projecte A-porta, una iniciativa d’intervenció comunitària de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) que busca millorar la convivència veïnal i detectar, acompanyar i derivar a serveis municipals especialitzats les persones que viuen situacions de vulnerabilitat energètica. El projecte ja s’ha aplicat en 35 barris de Catalunya i ha rebut diversos reconeixements internacionals.
En el cas de Salt, el programa es desplegarà a 850 habitatges del barri del Centre fins al setembre del 2026. Hi treballarà un equip de vuit Picaportes: veïnes i veïns del mateix barri que, després de rebre una formació especialitzada, faran visita porta a porta i es convertiran en el primer punt de detecció de problemàtiques socials. Des de la proximitat i l’empatia, podran fer un acompanyament personalitzat i derivar les llars que ho necessitin a serveis especialitzats.
El desplegament d’A-porta a Salt és possible gràcies a un conveni entre la CONFAVC, l’Ajuntament de Salt i el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.
En la presentació del projecte, aquesta tarda a la plaça Llibertat, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas i Xifra, ha subratllat que “per Salt és un orgull ser el primer poble de les comarques gironines a desplegar el projecte A-porta. És una iniciativa que ens ajuda a trencar l’aïllament social i acompanyar les famílies que pateixen vulnerabilitat energètica des de la proximitat i la confiança veïnal”.
En la mateixa línia, Viñas ha remarcat que “el projecte complementa les polítiques municipals i ens permet sumar esforços amb entitats com la CONFAVC i la Generalitat per donar respostes més eficaces a les necessitats reals de la ciutadania”.
Per part de la CONFAVC, el seu president, Jordi Giró, ha posat l’accent en el paper clau de les persones que hi treballen: “La clau d’aquest programa són les Picaportes, que aconsegueixen realment saber què passa darrera de cada porta, i amb la seva actitud d’acompanyament empàtic, ajudar a resoldre situacions de vulnerabilitat social, en aquest cas, problemes de pobresa energètica i convivència veïnal”.
Reconeixement internacional
Des del 2016, A-porta s’ha desplegat a 35 barris de 18 municipis de Catalunya, en localitats com Badalona, Barcelona, Tarragona, Gavà, Vilanova i la Geltrú, Barberà del Vallès, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet o Reus, entre d’altres. Salt serà el primer municipi de la demarcació de Girona on es posarà en marxa el programa.
Segons els càlculs de la CONFAVC, en aquests nou anys les Picaportes han trucat a més de 34.709 portes arreu del país i han entrevistat 15.857 persones.
Per la seva aportació innovadora en el camp de la intervenció comunitària, A-porta ha estat reconegut amb diversos premis, com el Premi a l’Experiència Transformadora de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social de l’Estat Espanyol (EAPN-ES) el 2025; el Premi Innovació Acció Social de Plataforma Educativa (2025); el Premi Civisme a la Innovació de la Generalitat (2020); el Premi Diversity Advantage de Ciutats Interculturals (RECI) (2019); i el Premi Innovació Social “la Caixa” (2018).
El programa s’inspira en el projecte comunitari francès Vosin Malin, que opera als barris d’habitatge social de diferents ciutats franceses i que també treballa a partir de la figura de veïns i veïnes que truquen porta a porta per trencar l’aïllament social i connectar la ciutadania amb els recursos disponibles.
