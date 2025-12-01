Retiren la brossa i els contenidors acumulats a un solar del polígon de Mas Xirgu de Girona "després de mesos de feina"
Els contenidors abandonats de l'antic model van provocar queixes dels veïns i negocis de la zona, que consideraven el solar un abocador de deixalles
L'Ajuntament de Girona, amb coordinació amb la brigada municipal i l'empresa que s'encarrega de la neteja i recollida de residus, Girona+Neta, ha netejat el solar de la plaça de l'Aurora, ubicat al polígon de Mas Xirgu, i on durant molts mesos s'havien acumulat contenidors de l'antic model i brossa de tota classe. L'alcalde, Lluc Salellas, ha comunicat aquest dilluns a través d'una publicació a les xarxes socials que "després de mesos de feina" s'ha aconseguit netejar la parcel·la, de propietat municipal.
Salellas ha escrit que aquesta actuació "forma part del conjunt de mesures" que es realitzen "per millorar el sistema de recollida de residus i la neteja de la ciutat". Com a Ajuntament, han "assumit la responsabilitat" que els "pertoca", assegura, al mateix temps que també ha detallat que continuen "avançant cap a una Girona més neta i sostenible".
Des que va començar la implantació del nou sistema de recollida de residus el polígon de Mas Xirgu va ser motiu de polèmica pels contenidors de l'antic model abandonats. Primer al carrer de Can Pau Birol i més tard a aquest solar que ara s'ha netejat. Els veïns més reticents al canvi de model van aprofitar que els contenidors estaven a aquesta zona industrial per llençar allà la brossa, el que va provocar que els contenidors s'omplissin i que a la parcel·la s'apilonessin diferents deixalles com capses de cartó, envasos de plàstic, pneumàtics o mobiliari.
Moltes queixes
L'acumulació de brossa i contenidors va provocar queixes per part dels negocis i veïns de la zona, que indicaven que la parcel·la era un abocador permanent de deixalles. L'Ajuntament va cedir el solar a Girona+Neta perquè pogués deixar els contenidors de l'antic model mentre es realitzava el canvi de model, en un procés que s'ha allargat fins ara.
Fins i tot, un informe encarregat per diferents empreses del sector industrial va concloure que els contenidors antics abandonats i ubicats a la plaça de l’Aurora provocaven "males olors" i "condicions d’higiene deficients" que produïen "proliferació de plagues i malalties". De fet, alguns negocis van assegurar que la presència de mosquits o rates havia augmentat.
