Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
Els Mossos encara no han localitzat el vehicle ni el conductor
Usuaris de la carretera de la Vergonya van captar aquest dissabte un vehicle circulant en sentit contrari i cometent diverses imprudències per l’N-141, entre Salt i Bescanó.
Es tracta d’un Seat Ibiza blanc que havia estat robat durant la nit i matinada del mateix dia a Salt. El cotxe estava aparcat des del vespre anterior al carrer del Doctor Ferran, i quan la seva propietària va anar a buscar-lo, ja no hi era. Va presentar denúncia, i els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona han iniciat la investigació.
Hores més tard, el vehicle va aparèixer en un vídeo que s’ha fet viral i que s’ha difós a les xarxes socials, inclosa la Plataforma de la carretera de la Vergonya. Al vídeo es pot veure com el cotxe circula en sentit contrari mentre els altres vehicles intenten evitar un accident.
Segons confirmen des del cos policial, de moment els Mossos no han localitzat ni el vehicle ni el conductor que el conduïa.
