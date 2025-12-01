Pressupost rècord de l'Ajuntament de Salt gràcies al pacte d'ERC i Junts amb el PSC
El govern tira endavant uns comptes per al 2026 de 43,5 milions, que suposa un increment del 9,7%, amb un fons de contingència de 685.000 euros
El govern municipal de Salt, format per ERC i Junts, ha tirat endavant, aquests dilluns, el pressupost per a l'any 2026 gràcies a l'abstenció del PSC. El ple extraordinari portava a aprovació un pressupost de 43,5 milions d’euros per a l’any 2026, que suposa un augment del 12,09% del pressupost respecte a l’exercici actual i és el més alt de la història del consistori saltenc. Els socialistes han remarcat que era una "abstenció crítica" cap a un "govern sense rumb ni projecte", en paraules del seu portaveu, Joan Martín. El cap de llista socialista ha apuntat que el posicionament del PSC no era "un vot de confiança" sinó per desbloquejar" la ciutat perquè volen ser "útils". Això sí, a canvi de tres compromisos: Més presència policial als carrers i tres nous agents, un nou equipament municipal per "revertir l’oblit" de la Massana i començar a preparar amb temps "el contracte més important de la ciutat" amb la creació d’una comissió política mixta per començar a treballar el futur contracte de recollida de residus i neteja viària, que expira el 2027. Els altres dos grups de l'oposició hi han votat en contra. VOX perquè considera que el pressupost hipoteca més la vila amb préstecs per cinc milions, hi ha menys diners per a habitatge, no s'incrementa la partida per a la neteja viària i no hi ha prou recursos per la Policia Local. Mentrestant, IpS-CUP ha assenyalat que no s'han acomplert els compromisos que van pactar pels als anteriors comptes i perquè el pressupost "no posa la gent al centre" sinó que és un "pressupost d'asfalt". A mode d'exemple ha indicat que "hi haurà més policies però no més educadors" i ha lamentat que el govern amb dos partits independentistes hagi pactat amb "el PSOE més espanyolista".
L'equip de govern ha explicalt que en el capítol d’inversions, al pressupost s’han projectat actuacions per valor de més de sis milions d’euros per a l’any vinent amb l’objectiu de continuar els projectes inclosos en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027,que van acordar els grups municipals d’ERC i Junts a l’inici del mandat. Entre aquestes actuacions, hi ha noves inversions com són les urbanitzacions del parc Lluís Moreno i la plaça Gaudí, per un valor de 226.000 euros, la reurbanització dels carrers Garbí i Unió, 468.000 euros, millorar la plaça de l’Amistat (73.000 euros) o la renovació de la gespa artificial i de l’enllumenat del camp de futbol de les Guixeres, pressupostat amb 300.000 euros. A més, s’inclou una partida de 195.000 euros per comprar i reformar un local del barri de la Massana per destinar-lo a serveis municipals i també inclogui espais de trobada per a entitats el barri del municipi. Una altra partida important són els 304.000 euros per renovar el sistema de climatització de l’auditori de la Coma Cros.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, recorda que el pressupost pel 2026 és el més alt de la història del municipi i amb més de 43 milions d’euros, consolida "el creixement sostingut de la darrera dècada" i dota "Salt dels recursos necessaris per afrontar nous reptes". És un pressupost que reforça els serveis públics, impulsa inversions transformadores i alhora manté el sanejament econòmic del consistori, garantint una vila que genera més oportunitats per a tothom”.
Més de 320.000 euros pel Pla de Barris
Una altra previsió nova per a l’any vinent, són els més de 320.000 euros de pressupost per al Pla de Barris i Viles que impulsa la Generalitat de Catalunya. Aquest import ha de permetre redactar el projecte i garantir-ne la direcció de l’obra i la seva execució amb els paràmetres que marca el govern català i un cop els tècnics municipals de diverses àrees decideixen quins projectes optaran al nou pla de l’executiu català.
Així mateix, les inversions per al 2026 també mantenen aquelles línies de manteniment i millores del dia a dia del municipi, com són els 200.000 euros per a asfaltatges i voreres, els 40.000 euros de millora d’equipaments esportius, els 100.000 de renovació de parcs infantils o una partida de 40.000 euros per a la millora d’edificis i instal·lacions municipals. D’aquestes inversions que es repeteixen exercici rere exercici, cal destacar que s’ha més que de doblat la inversió prevista per a equipaments educatius, passant dels 50.000 euros d’aquest any als 105.000 euros previstos per al 2026.
3,7 milions per complementar projectes del 2025
A tota aquesta inversió nova, caldrà sumar-hi projectes i inversions que s’acabaran executant durant l’any que ve i que en el pressupost de 2026 es complementen amb 3,7 milions d’euros. En especial, per a dos projectes en què el seu preu final ha estat superior al previst, com és la nova pista polivalent, que s’estima un cost de més de 3,4 milions, i per això aquest 2026 es complementa amb una partida nova de 2,3 milions, que completarà amb els 1,2 que ja provenen de l’exercici actual. El projecte es va haver de tornar a licitar, però ara s’està a punt d’adjudicar i amb la previsió que les obres puguin començar a principi de l’any vinent.
Una situació semblant es troba l’aparcament de les Guixeres, al qual el nou pressupost complementa el projecte amb 834.000 euros més per arribar a un total d’1,5 milions del total. La primera fase de treballs ja es troba en marxa amb la voluntat que ja tingui continuïtat al llarg de l’any amb les fases successives. També es complementen amb imports més petits projectes que han de ser una realitat l’any que ve com l’ampliació del cementiri, que es troba a licitació, la renovació de la climatització del Viver de la Coma Cros o l’execució de la xarxa de carrils bici, entre d’altres.
Fons de contingència i plantilla
Pel que fa al fons de contingència, el govern municipal proposa dotar-lo amb 685.000 euros de cara al 2026 per cobrir possibles desviacions en l’import final del pressupost si algunes de les consignacions previstes per organismes supramunicipals no acaben complint-se.
Un altre punt, és l’augment d’un 5% del capítol 1 que correspon al cost del personal. Aquest increment suposarà un increment de 677.000 euros del cost de la plantilla municipal i arribarà per sobre dels 13,3 milions d’euros, un fet que s’explica per la "voluntat de millorar, consolidar i incrementar la plantilla en aquelles àrees que es considera estratègiques per al bon funcionament del consistori i per reforçar l’estructura municipal en vista als pròxims anys", segons un comunicat. Al ple, el tinent d’alcalde de de Serveis Econòmics, Toni Vidal, ha explicat que la plantilla és de 262 persones i que la despesa de personal suposa el 38'28% dels costos globals previstos en els comptes.
Vidal ha conlclòs que “aquest pressupost és fruit d’una gestió econòmica responsable i alhora ambiciosa". "Invertim més de 6 milions d’euros projectes, amb nous projectes i complementant actuacions ja previstes amb 3,7 milions més per garantir-ne l’execució en el proper exercici. Tot plegat ens permet avançar cap a una Salt més moderna, amb unes finances sanejades i amb capacitat per seguir invertint amb nous projectes i millorar el benestar dels veïns i veïnes de Salt. Les últimes amortitzacions de deute amb entitats financeres realitzades per valor de més de 3,5 milions d’euros va permetre rebaixar l’endeutament municipal fins al 43%". Aquest fet un fet "facilita", segons el govern, poder tornar a demanar ara nous préstecs per fer front a les inversions previstes i "continuar amb una economia municipal sanejada".
Les principals inversions per al 2026
- Urbanització del parc Lluís Moreno i la plaça Gaudí: 226.000 euros
- Reurbanització dels carrers Garbí i Unió: 468.000 euros
- Millora de la plaça de l’Amistat: 73.000 euros
- Renovació de la gespa artificial i de l’enllumenat del camp de futbol de les Guixere¨: 300.000 euros
- Comprar i reforma un local del barri de la Massana per destinar-lo a serveis municipals i que inclogui espais de trobada per a entitats el barri: 195.000 euros
- Renovació del sistema de climatització de l’auditori de la Coma Cros: 304.000 euros
- Pla de Barris i Viles: 320.000 euros
- Asfaltatges i voreres: 200.000 euros
- Millora d’equipaments esportius: 40.000 euros
- Renovació de parcs infantils: 100.000 euros
- Millora d’edificis i instal·lacions municipals: 40.000 euros
- Equipaments educatius: 105.000 euros
- Nova pista polivalen: 2,3 milions (que se sumen als 1,2 que ja provenen de l’exercici actual oer arribar als 3,4 milions).
- Aparcament de les Guixeres: 834.000 euros ( se sumen als pressupostat per al 2025 per arribar a un total d’1,5 milions).
- Fons de contingència: 685.000 euros
