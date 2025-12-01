Salt porta avui a aprovació un pressupost de 42,6 milions
La xifra que es proposa suposa un increment de 9,7%, amb un fons de contingència de 685.000 euros, i seria un màxim històric per a l’Ajuntament
Redacció
El govern municipal de Salt, format per ERC i Junts, porta aquest vespre al ple extraordinari l’aprovació d’un pressupost de 42,6 milions d’euros per a l’any 2026. Si el ple valida la proposta, suposaria un augment del 9,7% del pressupost respecte a l’exercici actual i esdevindria, un any més, els pressupostos més alts de la història del consistori saltenc. A més, es consolida la línia ascendent que ha viscut l’Ajuntament al llarg d’una dècada, si es té en compte que l’any 2015 el pressupost se situava per sota dels 24 milions d’euros, fet que suposa un increment d’un 80% en l’última dècada.
En el capítol d’inversions, s’han projectat actuacions per valor de més de sis milions d’euros per a l’any vinent amb l’objectiu de continuar amb aquells projectes inclosos en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027, que van acordar els grups municipals d’ERC i Junts a l’inici del mandat, en la formació del govern municipal saltenc. Entre aquestes actuacions, en destaquen noves inversions com són les urbanitzacions del parc Lluís Moreno i la plaça Gaudí, per un valor de 226.000 euros, la reurbanització dels carrers Garbí i Unió, 468.000 euros, millorar la plaça de l’Amistat (73.000 euros) o la renovació de la gespa artificial i de l’enllumenat del camp de futbol de les Guixeres, pressupostat amb 300.000 euros.
A més, s’inclou una partida de 195.000 euros per comprar i reformar un local del barri de la Massana per destinar-lo a serveis municipals i també inclogui espais de trobada per a entitats del barri.
Una altra partida important són els 304.000 euros per renovar el sistema de climatització de l’auditori de la Coma Cros.
Més de 320.000 euros pel Pla de Barris
Una altra previsió nova per a l’any vinent, són els més de 320.000 euros de pressupost per al Pla de Barris i Viles que impulsa la Generalitat de Catalunya. Aquest import ha de permetre redactar el projecte i garantir-ne la direcció de l’obra i la seva execució amb els paràmetres que marca el govern català i un cop els tècnics municipals de diverses àrees decideixen quins projectes optaran al nou pla de l’executiu català.
Així mateix, les inversions per al 2026 també mantenen aquelles línies de manteniment i millores del dia a dia del municipi, com són els 200.000 euros per a asfaltatges i voreres, els 40.000 euros de millora d’equipaments esportius, els 100.000 de renovació de parcs infantils o una partida de 40.000 euros per a la millora d’edificis i instal·lacions municipals. D’aquestes inversions que es repeteixen exercici rere exercici, cal destacar que s’ha més que de doblat la inversió prevista per a equipaments educatius, passant dels 50.000 euros d’aquest any als 105.000 euros previstos per al 2026.
3,7 milions per complementar projectes del 2025
A tota aquesta inversió nova, caldrà sumar-hi projectes i inversions que s’acabaran executant durant l’any que ve i que en el pressupost de 2026 es complementen amb 3,7 milions d’euros. En especial, per a dos projectes en què el seu preu final ha estat superior al previst, com és la nova pista polivalent, que s’estima un cost de més de 3,4 milions, i per això aquest 2026 es complementa amb una partida nova de 2,3 milions, que completarà amb els 1,2 que ja provenen de l’exercici actual. El projecte es va haver de tornar a licitar, però ara ja està adjudicata l’empresa Rogasa i amb la previsió que les obres puguin començar a principi de l’any vinent.
Una situació semblant es troba l’aparcament de les Guixeres, al qual el nou pressupost complementa el projecte amb 834.000 euros més per arribar a un total d’1,5 milions del total. La primera fase de treballs ja es troba en marxa amb la voluntat que ja tingui continuïtat al llarg de l’any amb les fases successives. També es complementen amb imports més petits projectes que han de ser una realitat l’any que ve com l’ampliació del cementiri, que es troba a licitació, la renovació de la climatització del Viver de la Coma Cros o l’execució de la xarxa de carrils bici, entre d’altres.
Fons de contingència de 685.000 euros
Pel que fa al fons de contingència, el govern municipal proposa dotar-lo amb 685.000 euros de cara al 2026 per cobrir possibles desviacions en l’import final del pressupost si algunes de les consignacions previstes per organismes supramunicipals no acaben complint-se.
Un altre punt destacable, és l’augment d’un 5% del capítol 1 que correspon al cost del personal. Aquest increment suposarà un increment de 677.000 euros del cost de la plantilla municipal i arribarà per sobre dels 13,3 milions d’euros, un fet que s’explica per la voluntat de millorar, consolidar i incrementar la plantilla en aquelles àrees que es considera estratègiques per al bon funcionament del consistori i per reforçar l’estructura municipal en vista als pròxims anys.
Les últimes amortitzacions realitzades per valor de més de 3,5 milions d’euros de diversos crèdits amb entitats financeres va permetre rebaixar l’endeutament municipal fins al 43%, un fet que facilita poder tornar a demanar ara nous préstecs per fer front a les inversions previstes i continuar amb una economia municipal sanejada.
