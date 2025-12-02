La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
També abaixaran la persiana els establiments de Terrassa i Sabadell quan el producte encara disponible s'esgoti
La botiga Calçats Torras ubicada al número 21 del carrer Nou de Girona abaixarà la persiana en les pròximes setmanes per la jubilació de l'actual propietari, Jordi Prado. La sabateria va néixer el 1945 a Terrassa i des de llavors ha anat obrint diferents establiments, alguns de calçats per a adults i altres per a infants, a diversos indrets de Catalunya. A Girona hi va aterrar el 1996, amb productes destinats als més petits.
Jordi Prado és la tercera i ja última generació que s'encarrega del negoci. "No hi ha relleu generacional", apunta. Va ser la seva àvia, Antònia Torras, qui va obrir una espardenyeria al carrer Major de Sant Pere de Terrassa fa vuitanta anys, però van ser els pares de Prado que van expandir el negoci al mateix municipi vallesà i a altres localitats com Sabadell, Girona, Reus i Granollers (en aquestes dues últimes ja no hi tenen local).
Vull agrair la confiança dels clients i l'esforç de l'equip, que ha estat un deu
Ara per ara, Torras compta amb una botiga d'adults i una d'infantil a Terrassa i a Sabadell, mentre que a Girona només n'hi ha una per a nens. Entre totes hi ha onze treballadors. Prado no detalla una data exacta pel tancament de cada un d'aquests locals, sinó que ho faran "a mesura que els estocs s'acabin". Així i tot, assegura que "no trigaran massa" perquè ara ja estan en període de liquidació. De fet, des de fa uns dies hi ha un cartell a la façana que diu: "liquidació per tancament".
L'encara propietari vol agrair "la confiança dels clients" al llarg d'aquests gairebé trenta anys que han dipositat en el negoci ubicat al carrer Nou. També a l'equip que han format a Girona "que ha estat un deu", afirma Prado. El negoci ha participat en diferents edicions de la Botiga al Carrer.
Altres factors
La jubilació de la propietat ha estat el principal factor pel qual el negoci abaixarà la persiana, però també n'hi ha d'altres. Un altre és la transformació que ha experimentat els últims anys el comerç local, un fet que no només ha patit Calçats Torras, sinó que és un fet que es dona a aquells negocis més petits. Els costa més vendre perquè les grans empreses i la venda per internet han guanyat pes.
A això s'hi ha sumat l'elevat preu del lloguer dels locals, especialment a Terrassa. En aquesta localitat també ha entrat en joc les obres que tindran lloc al portal de Sant Roc, on s'ubiquen tant la botiga amb calçats per a adults com per a infants. Les reformes, de gran envergadura, començaran a principis de 2027 i s'allargaran fins ben entrat el 2029, i això farà que la gent transiti molt menys per la via, cosa que, de retruc, farà que no pugui visitar tant els establiments.
