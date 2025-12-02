La consellera Paneque exposarà a Girona la política d'habitatge del govern
El pròxim dia 12 participarà en un diàleg obert a la ciutadania amb el director de Diari de Girona
L'accés a l'habitatge s'ha convertit en una de les principals preocupacions ciutadanes. Actualment, l'encariment dels lloguers i la manca d'oferta, entre altres problemàtiques, ha portat aquesta qüestió al centre del debat polític i social. Per aquest motiu, per a conèixer de primera mà quina és la política d'habitatge, Diari de Girona i Prensa Ibérica han organitzat, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, una trobada pública entre Silvia Paneque, Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i Josep Callol, director de Diari de Girona.
L'acte està pensat i plantejat perquè el públic pugui assistir a aquest diàleg obert i escoltar quina és la posició del Govern català respecte a l'àmbit de l'habitatge. Serà el pròxim 12 de desembre, a les 12 del migdia, a l'Hotel Best Western Premier CMC Girona, i el diàleg porta per títol "L'habitatge, al centre de les nostres vides". L'assistència és totalment gratuïta, però prèviament cal fer una reserva mitjançant aquest enllaç. La sessió s'obrirà amb una intervenció de la consellera on parlarà de la convocatòria de solars, préstecs emancipació, compra habitatges, increment del parc públic de lloguer assequible i la llei de barris, entre altres. Posteriorment, intervindrà el director del diari, Josep Callol plantejant diferents preguntes i qüestions i, finalment, s'obrirà un torn de preguntes amb el públic.
Silvia Paneque ocupa des de l'agost de l'any passat la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, una de les àrees de major pes en el govern del president Salvador Illa. La seva àrea engloba també accions relacionades amb el medi ambient i l'urbanisme. De la seva conselleria depenen aspectes tan importants com la planificació territorial i urbanística, la gestió del sòl i la política d'habitatge públic assequible, entre altres. Ha intervingut també en qüestions com la regulació dels preus del lloguer, la promoció d'habitatge protegit a Catalunya i projectes relacionats amb la mobilitat o la sostenibilitat. A més, és portaveu del Govern i una de les cares més visibles de l'executiu català. Durant la seva trajectòria política ha ocupat diferents responsabilitats en el marc municipal a la ciutat de Girona -ha estat candidata a l'alcaldia pel PSC i entre 2016 i 2017 va assumir les polítiques relacionades amb Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat- i des de 2021 és diputada socialista al Parlament de Catalunya per la demarcació de Girona.
