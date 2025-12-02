Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entren unes vuitanta firmes a l'Ajuntament de Girona per demanar que no es pintin persones de negre a la cavalcada

El col·lectiu Cacau i Negritud critica que és una pràctica "arrelada en la burla, l'estigmatització i la deshumanització de les persones negres"

Vídeo | El col·lectiu Cacau i Negritud exigeix que a la Cavalcada de Reis de Girona no hi hagi gent pintada de negre

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Membres del col·lectiu Cacau i Negritud han entrat més de vuitanta firmes aquest dimarts a la tarda l’Oficina de la No Discriminació de l'Ajuntament de Girona per demanar que no es pintin persones de negre a la cavalcada de Reis. Sota el lema “Ni pintats, ni silenciats”, el col·lectiu ha denunciat que fa dos anys que tenen un "compromís" amb el consistori perquè no es pintin persones que, de moment, no s'ha materialitzat. També han denunciat les dues multes de 300 euros a dues persones que van protestar contra el blackface en la cavalcada de 2025.

El portaveu del col·lectiu, Aliu Diallo, ha remarcat que és una "pràctica arrelada en la burla, l'estigmatizació i la deshumanització de les persones negres". Mentrestant, la regidora de Participació i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila, ha assegurat que l'Ajuntament fa temps que treballa amb l'objectiu que no es pinti cap persona a la rua reial.

Una de les membres del col·lectiu, Kuba Sakoli, s'ha encarregat de llegir el manifest i ha criticat la "pràctica racista i ofensiva del blackface" davant un Ajuntament que "perpetra aquesta pràctica durant aquesta festivitat malgrat les reiterades denúncies i demandes per erradicar-la". Així, ha demanat el "compromís públic" per acabar amb el blackface i que "les nstitucions assumeixin la seva responsabilitat i deixin de culpar la comunitat negra del fracàs institucional".

Multes de 300 euros

A la cavalcada de 2025 a Girona, diferents persones del col·lectiu van prostestar "per una cavalcada sense racisme" i davant això Sakoli ha lamentat que "la resposta institucional va arribar a través dels Mossos, que an requisar pancartes amb la consigna contra el racisme a la cavalcada i van identificar a dues persones en un clar intent d’intimidació cap a la protesta antiracista". Uns mesos més tard els va arribar una multa de 300 euros.

