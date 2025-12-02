Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona felicita el veí centenari Albert Maspoch

La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa, l’han visitat aquest dimarts

Una imatge de la visita d'aquest dimarts.

Una imatge de la visita d'aquest dimarts. / Aj. de Girona

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

L’Ajuntament de Girona ha felicitat avui el veí centenari Albert Maspoch que va fer 100 anys el diumenge. El gironí ha rebut aquest migdia la visita de la regidora de Ciutat que Cuida del consistori, Gemma Martínez Villagrasa, que l’ha felicitat en nom propi, del consistori i de la ciutat.

La regidora li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació firmada per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents