El Govern assigna en el PLATER una producció pel Gironès de 692,5 MW d'energia solar i 237,7 MW d'eòlica
Els 60,9 MW que genera actualment la comarca comptabilitzaran en el total
L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) ha assignat una producció de 692,5 MW d'energia solar i 246 més d'eòlica a la comarca del Gironès abans del 2050. Així ho estableix la versió preliminar Pla Territorial Sectorial per a la Implementació de les Energies Renovables (PLATER) dissenyat per l'institut i que ha presentat als 27 municipis que conformen el Gironès. Actualment, la comarca genera 60,9 MW d'energia renovable, que es comptabilitzaran en el total de l'objectiu final establert pel Govern. Uns resultats que es van presentar en una sessió que també va servir perquè els representants municipals coneguin la metodologia amb què s'ha elaborat el PLATER i les eines que l'ICAEN posa a disposició dels municipis.
Dels 692,5 MW que es preveuen generar en l'àmbit fotovoltaic, es contempla que 297,6 MW s'aconsegueixin amb plaques en edificis, 41,2 MW en espais artificials (com ara pedreres o abocadors en desús, per exemple), i 353,7 MW en espais no artificials. En total, l'ocupació de sòl no artificial per a l’aprofitament fotovoltaic a la comarca ascendirà a 570 hectàrees, un 1% del total de la seva superfície. En l'àmbit eòlic, la comarca acollirà 237,7 MW.
El PLATER recull, en la seva versió preliminar, la capacitat de generació de tot el país amb l'objectiu que cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial. Per una banda, calcula la capacitat dels edificis i dels espais artificialitzats com a zones d’acceleració per a la implantació d’energia fotovoltaica, i també la disponibilitat per a la instal·lació d’energia eòlica. Per l’altra, a partir d’una metodologia única, homogènia i vàlida per al conjunt del país, el PLATER ha identificat sobre el mapa de Catalunya aquelles zones no urbanitzables prioritàries per a l’acollida de parcs eòlics, per un costat, i de plantes fotovoltaiques, per l’altre.
Una vegada aquest pla s'aprovi de forma definitiva, els ajuntaments podran començar a adaptar-lo als seus planejaments urbanístics i decidir com ordenen els espais per arribar als objectius de producció d'energies renovables fixat pel 2050. A més, l'institut català ofereix al món local un conjunt d'eines i canals per fer aportacions, modificacions o consultes. Per exemple, oferiran un mapa cartogràfic perquè vegin com es distribueix la producció energètica dins del seu municipi i d'aquesta manera fer les propostes pertinents.
