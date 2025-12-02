Les oficines d’atenció ciutadana de Sant Narcís i de Taialà-Fontajau canviaran de seu a partir del gener
S’ubicaran al Servei Municipal d’Ocupació i al Centre Cívic Ter respectivament
Redacció
A partir del mes de gener, les oficines d’atenció ciutadana de l'Ajuntament de Girona als barris de Sant Narcís i de Taialà-Fontajau canviaran d’ubicació. La seu de l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre de Sant Narcís es traslladarà al Servei Municipal d’Ocupació a partir del 8 de gener i la de Taialà passarà al Centre Cívic Ter a partir del dia 13.
Amb aquest canvi, es vol oferir "un servei millor als veïns i veïnes de la ciutat que s’hi desplacin per fer tràmits, ja que els nous espai són més accessibles i adequats per a l’atenció ciutadana", segons un comunicat de l'Ajuntament. Anteriorment, l’oficina de Sant Narcís estava al Centre Cívic Sant Narcís i la de Taialà a la llar de la gent gran de Germans Sàbat.
L’horari d’atenció presencial seguirà sent el mateix que fins ara: els dimarts i els dijous, de 9 a 15 h, a Sant Narcís, i els dimarts, de 9 a 15 h, a Taialà-Fontajau.
