Les oportunitats i els riscos de la Intel·ligència Artificial protagonitzen el cicle “Princesa de Girona Inspira”
L'Espai Fundació la Caixa de Girona acull la conferència amb Pau Garcia-Milà i on hi assisteixnen més de 150 joves
Les oportunitats i els riscos de la intel·ligència artificial han centrat aquest dilluns la xerrada de l’emprenedor, fundador i Co-CEO de Founderz, Pau Garcia-Milà (Premi Princesa de Girona CreaEmpresa 2010) que s’ha celebrat a l’Espai Fundació la Caixa de Girona. Més de 150 joves han assistit a aquesta conferència que s'emmarca dins el cicle «Princesa de Girona Inspira» que organitza la Fundació Princesa de Girona amb l’objectiu d’inspirar els joves de Girona a través del testimoni dels seus premiats.
Garcia-Milà ha augurat que en poc temps les màquines faran millor les tasques autònomes que els humans. “Això és el que es coneix com a singularitat. El debat no és si es produirà o no. El debat és preveure quan passarà”, ha explicat. Garcia-Milà assegura que no hem de veure aquest escenari com «un risc» sinó que hem de preparar-nos pel nou context. “És imprescindible posar la IA al centre del que fem. Hem de deixar de demanar-li que faci les nostres tasques. Hem de començar a crear a partir de la IA. D'aquesta manera, sempre podrem oferir una cosa millor que el que fa la Intel·ligència Artificial”, ha explicat. Garcia-Milà també ha recordat als joves que omplien l’auditori que cada vegada seran més importants les soft skills. “A les entrevistes de feina cada vegada es valorarà menys el que has estudiat. Es tindrà molt en compte el valor afegit que pots aportar a una organització”, ha explicat.
Durant la sessió, l’expert en Intel·ligència Artificial també ha parlat dels riscos de la tecnologia com ara la seva humanització o els seus usos fraudulents. Garcia-Milà ha utilitzat com a exemple la clonació de la veu i ha augurat que en els pròxims mesos es multiplicarà el risc de patir una estafa per aquest sistema. Davant d’això, ha recomanat als assistents establir codis de seguretat amb els familiars per evitar ser víctimes d’estafes a través de clonacions de veu que busquen confondre a la víctima i fer-li creure que parla amb un ésser estimat perquè li entregui diners o dades sensibles. “Ara mateix ja es pot clonar una veu amb un àudio de només 9 segons. Fa quatre anys això era impossible”, ha explicat Garcia-Milà que s’ha preguntat “en quin punt estarem d'aquí a 4 anys”.
Pau Garcia-Milà
Amb més de 2,5 milions de seguidors entre TikTok, YouTube i LinkedIn, Garcia-Milà s’ha consolidat com un dels divulgadors sobre intel·ligència artificial més influents a Espanya. La seva trajectòria emprenedora va començar amb només 17 anys, quan va fundar la seva primera empresa que, posteriorment, va ser adquirida per Telefónica el 2014. Des d'aleshores ha impulsat diferents projectes vinculats amb la innovació i ha estat reconegut com a Innovador de l’Any pel prestigiós MIT TR35 i guardonat amb el Premi Princesa de Girona en la categoria CreaEmpresa.
Actualment és Co-CEO de Founderz, una escola online especialitzada en formació sobre Intel·ligència Artificial. Garcia-Milà també és membre del Patronat de la Fundació Princesa de Girona, amb la qual col·labora per identificar i abordar els grans reptes i oportunitats que ofereix la IA.
Recentment, la Fundació Princesa de Girona, Founderz i Microsoft han impulsat la iniciativa “Preparats, llestos, IA!”, que ofereix formació gratuïta online en Intel·ligència Artificial per a joves. A més d'aquest curs introductori, Founderz posa a disposició un Màster en Intel·ligència Artificial a través del programa de Beques i Ajudes de la Fundació Princesa de Girona.
Amb el cicle Princesa de Girona Inspira, la Fundació Princesa de Girona vol apropar la història i trajectòria dels seus premiats als joves de la demarcació i, a la vegada, fomentar el seu desenvolupament professional. Des de començament d'any, aquest cicle ja ha comptat amb el testimoni dels emprenedors socials Ousman Umar (Premi Princesa de Girona Social 2021 fundador de l’ONG Nasco Feeding Minds) i Guillermo M. Gauna-Vivas (Premi Princesa de Girona Social 2020 i fundador de l’ONG Ayúdame 3D), l'actriu Victoria Luengo (Premi Princesa de Girona Art 2024) i l’artista contemporani Juan Zamora (Premi Princesa de Girona Art 2017).
