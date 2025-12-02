Una rentadora s’incendia i omple de fum un bloc al centre de Girona
Els Bombers han aconseguit extingir el foc en un quart d’hora i han ventilat la zona
Els Bombers han treballat aquest dimarts al migdia per apagar un incendi en un habitatge de l’Eixample de Girona.
El foc s’ha declarat cap a un quart de dues en un edifici de cinc plantes situat al carrer de Maluquer Salvador. Fins al lloc s’han desplaçat tres dotacions, que han comprovat que, tal com s’indicava a l’avís, ha sortit molt de fum de l’edifici.
Els bombers han localitzat ràpidament l’origen del fum: una rentadora que s’havia incendiat dins de l’habitatge. Han aconseguit apagar les flames en només un quart d’hora i han procedit a ventilar les zones del bloc afectades pel fum.
No s’han registrat evacuacions obligatòries, tot i que alguns veïns han sortit pel seu propi peu. No s’han lamentat ferits.
