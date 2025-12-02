Repararan el paviment de la calçada de la plaça de Pompeu Fabra i la plaça de l’Hospital de Girona
Està previst que les obres s’executin durant el període estival i que tinguin una durada de quatre mesos, durant els quals es produiran desviaments provisionals del trànsit
L’Ajuntament de Girona repararà el paviment de la calçada de la plaça de Pompeu Fabra i de la plaça de l’Hospital que ha quedat desgastat a causa del pas del temps i del trànsit rodat. Està previst que els treballs s’executin durant els mesos d’estiu i que s’allarguin quatre mesos, durant els quals es produiran desviaments provisionals del trànsit.
“La reparació de paviments és cara, és una de les partides més importants dins el capítol d’inversions, però en la mesura del possible anirem fent totes les actuacions necessàries per a tenir els carrers de Girona en bones condicions de circulació”, ha explicat el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana de l’Ajuntament, Sergi Font Domènech.
Els treballs consistiran a retirar el paviment existent fet de llambordes de pedra. A continuació, es farà una neteja de la base de formigó mitjançant projecció pneumàtica d’abrasiu i es recol·locaran les llambordes sobre una capa de morter de ciment. Aquesta actuació permetrà condicionar la superfície de la via per tal que els vehicles hi puguin circular amb seguretat i confort. Actualment, la calçada és irregular, amb llambordes separades i zones molt desgastades.
Aquesta actuació s’executarà en dues fases per tal de facilitar el pas dels vianants i l’accés als guals. Primer, es començarà a treballar al carrer de Pompeu Fabra, a la cruïlla amb el carrer de Joan Maragall. Posteriorment, s’avançarà cap a la Casa de la Cultura fins a arribar a la plaça de l’Hospital. Durant les setmanes que durin les obres, es tancarà la zona d’actuació i es produiran desviacions provisionals del trànsit.
Les obres de reparació del paviment de la calçada de la plaça Pompeu Fabra i plaça de l'Hospital es licitaran per un import de 241.594,13 euros (IVA inclòs) i, una vegada adjudicades, es concretarà exactament el període d’execució.
- Contra els rumors de les balises V16
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- La condemna a Jordi Pujol
- Consulta el balanç de criminalitat dels 10 municipis més poblats de les comarques de Girona