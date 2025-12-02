Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres persones intoxicades per monòxid de carboni en un pis de Salt

Les víctimes han estat traslladades a l’Hospital de Palamós

Archivo - Els Bombers de la Generalitat

Archivo - Els Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

Eva Batlle

Eva Batlle

Salt

Tres persones han resultat intoxicades per monòxid de carboni aquest dimarts al migdia en un habitatge del carrer Àngel Guimerà de Salt. L’avís s’ha rebut poc després de la una del migdia, quan una persona ha trucat al 112 alertant que no es trobava bé.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que posteriorment han activat els Bombers de la Generalitat. Inicialment, les primeres lectures no detectaven presència de gas i feien pensar en una possible fuita convencional. Finalment, els sanitaris han conclòs que era una intoxicació per monòxid i han atès els tres ferits. Que han evacuat ferits lleus amb ambulàncies a l'hospital comarcal de Palamós per tractar-los, on disposen d'una cambra hiperbàrica per tractar aquestes intoxicacions, indiquen des del SEM. L'origen de la intoxicació podria ser la mala combustió d'una estufa O Calders, extrem que no s'ha confirmat. A la zona també s'hi ha desplaçat la Policia Local de Salt.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents