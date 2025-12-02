Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Universitat de Girona organitza testos ràpids per detectar el VIH

També s'instal·len taules informatives amb motiu del Dia Mundial de la Sida

Les fotos dels testos ràpids de VIH a la facultat de Medicina de la UdG

Les fotos dels testos ràpids de VIH a la facultat de Medicina de la UdG / Marc Martí

Laura Teixidor

Girona

Girona se suma un any més a la commemoració del Dia Mundial de la Sida amb l’organització d’una sèrie d’activitats per sensibilitzar sobre el VIH, promoure la salut sexual i combatre l’estigma associat a aquesta infecció. Els actes estan organitzats per l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona (UdG) i l’Associació Comunitària Anti-SIDA (ACAS).

Es per això que aquest dimarts i dimecres hi ha taules informatives i s’ofereixen proves ràpides de VIH gratuïtes a diferents espais de la Universitat de Girona. Aquest dimarts al matí s'han instal·lat al vestíbul del Campus Centre i aquest dimecres es traslladaran al vestíbul de la Facultat d’Educació i Psicologia del Campus del Barri Vell. Dimecres passat, dia 26 de novembre, es van instal·lar al Campus de Montilivi.

Coneixements i prevenció

Aquestes accions, durant les quals es distribuiran bosses tipus tote, proporcionen als estudiants i personal de la UdG coneixements essencials sobre el VIH i la seva prevenció, alhora que fomenten el diàleg sobre salut sexual a la comunitat universitària. Hi participa voluntariat de la UdG i personal de l’Ajuntament de Girona, Creu Roja i ACAS.

 El lema d’aquest any per al Dia Mundial de la Sida és Per una resposta global al VIH, que té com a objectiu que la comunitat mundial s’uneixi per combatre el VIH, continuant amb les estratègies que eliminen l’estigma, milloren l’atenció sanitària i asseguren que ningú no quedi enrere.

“La lluita contra el VIH requereix constància, informació rigorosa i un compromís compartit entre institucions i comunitat. Des de l’Ajuntament de Girona reforcem aquesta col·laboració amb la UdG, ACAS i totes les entitats implicades per acostar la prevenció, facilitar proves ràpides i combatre l’estigma que encara persisteix. És imprescindible que tothom tingui accés a informació fiable i espais de confiança per parlar de salut sexual. Només així avançarem cap a una resposta realment global i inclusiva al VIH”, ha assenyalat la regidora de Salut i Benestar Emocional, Sílvia Bosch Agustí.

TEMES

