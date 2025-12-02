La Universitat de Girona organitza testos ràpids per detectar el VIH
També s'instal·len taules informatives amb motiu del Dia Mundial de la Sida
Girona se suma un any més a la commemoració del Dia Mundial de la Sida amb l’organització d’una sèrie d’activitats per sensibilitzar sobre el VIH, promoure la salut sexual i combatre l’estigma associat a aquesta infecció. Els actes estan organitzats per l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona (UdG) i l’Associació Comunitària Anti-SIDA (ACAS).
Es per això que aquest dimarts i dimecres hi ha taules informatives i s’ofereixen proves ràpides de VIH gratuïtes a diferents espais de la Universitat de Girona. Aquest dimarts al matí s'han instal·lat al vestíbul del Campus Centre i aquest dimecres es traslladaran al vestíbul de la Facultat d’Educació i Psicologia del Campus del Barri Vell. Dimecres passat, dia 26 de novembre, es van instal·lar al Campus de Montilivi.
Coneixements i prevenció
Aquestes accions, durant les quals es distribuiran bosses tipus tote, proporcionen als estudiants i personal de la UdG coneixements essencials sobre el VIH i la seva prevenció, alhora que fomenten el diàleg sobre salut sexual a la comunitat universitària. Hi participa voluntariat de la UdG i personal de l’Ajuntament de Girona, Creu Roja i ACAS.
El lema d’aquest any per al Dia Mundial de la Sida és Per una resposta global al VIH, que té com a objectiu que la comunitat mundial s’uneixi per combatre el VIH, continuant amb les estratègies que eliminen l’estigma, milloren l’atenció sanitària i asseguren que ningú no quedi enrere.
“La lluita contra el VIH requereix constància, informació rigorosa i un compromís compartit entre institucions i comunitat. Des de l’Ajuntament de Girona reforcem aquesta col·laboració amb la UdG, ACAS i totes les entitats implicades per acostar la prevenció, facilitar proves ràpides i combatre l’estigma que encara persisteix. És imprescindible que tothom tingui accés a informació fiable i espais de confiança per parlar de salut sexual. Només així avançarem cap a una resposta realment global i inclusiva al VIH”, ha assenyalat la regidora de Salut i Benestar Emocional, Sílvia Bosch Agustí.
